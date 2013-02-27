به گزارش روابط عمومي فدراسيون شنا ، مرحله پاياني از دهمين دوره مسابقات شنای قهرمانی باشگاه‌های كشور (جام خليج فارس) طی روزهای پنجشنبه و جمعه (10 و 11 اسفند) در دو نوبت صبح و عصر در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در این رقابتها شناگران تیم‌ها در هر مرحله در 20 ماده و طي دو روز با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



در مرحله سوم این رقابتها که با شرکت 8 تیم مقاومت بسیج، نیروی هوایی ارتش، پارالمپیک و پیام تبریز، نفت تهران، استخر نیل، نفت امیدیه، هیات شنای زنجان و شناگران پیشتاز البرز طی روزهای 26 و27 بهمن ماه برگزار شد، تیم نفت امیدیه با 3077 امتیاز صدرنشین جدول شد تا نشان دهد همچنان مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی است. مقاومت بسیج نیز با کسب 2785 امتیاز مکان دوم جدول را به دست آورد و نفت تهران نیز با 2368 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. در پایان مرحله چهارم و پايانی تيم قهرمان اين رقابتها، معرفی می شود .