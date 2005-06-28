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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۹

حوزه هنري كرج براي توليد نمايشنامه هاي جديد سرمايه گذاري مي كند

حوزه هنري كرج نمايشنامه هاي جديد ارائه شده به اين حوزه را براي توليد در اختيار كارگردانها قرار مي دهد و بر روي آنها سرمايه گذاري مي كند .

سرپرست حوزه هنري شهرستان كرج در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري مهر گفت : براي جذب و هدايت جوانان و نوجوانان علاقه مند به هنر نمايشنامه نويسي و نيز توليد نمايشنامه هاي جديد  كارگاه " نمايشنامه نويسي " را در اين شهرستان راه اندازي كرده است .

علي كوچكي افزود: در اين كارگاه استادان فن ، اصول نمايشنامه نويسي را به هنرآموزان ياد مي دهند و آنان را به استفاده از توانمنديهاي فكري خود ترغيب مي كنند.

كوچكي تصريح كرد : نمايشنامه هايي كه در اين كارگاه نوشته مي شوند در واحد نمايش حوزه هنري بررسي خواهند شد و در صورت  تشخيص كارشناسان براي توليد در اختيار كارگردانها قرار خواهند گرفت.

وي خاطر نشان كرد: حوزه هنري براي حمايت از نمايشنامه هاي توليد شده و جوانان مستعد ، سرمايه گذاري نيز خواهد كرد.

كوچكي يادآور شد : علاقه مندان و نمايشنامه نويسان جوان همچنين مي توانند صرفنظر از شركت در كارگاه طرح هاي خود براي نمايشنامه هاي نو را به اين كارگاه ارائه دهند تا در صورت صلاحديد كارشناسان زمينه توليد آنها فراهم شود .

گفتني است ؛ كارگاه نمايشنامه نويسي كرج با عضويت هفت نفر از نخبگان هنرهاي نمايشي كشور براي اولين بار راه اندازي شده است .   

 

کد مطلب 200785

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