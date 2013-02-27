به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاونديان پيش از ظهر چهارشنبه در نخستين همايش ملي ارتباط صنعت با دانشگاه در يزد اظهار داشت: تخصيص منابع و تزريق نقدينگي متفاوت و بي هدف به پروژه ها فساد را به همراه دارد.

وي با اشاره به چند نرخي بودن ارز در اقتصاد كشور ادامه داد: نظام چند نرخي در ارز بزرگترين چشمه هاي رانت در كشور را ايجاد مي كند.

نهاوندیان افزود: اينكه بسته هاي حمايتي را با چند نرخ ارزي به صنايع تخصيص دهيم بعد از مدتي تقاضا افزايش يافته و موجب برهم خوردن تعادل و نظم در بازار مي شود.

وي عنوان كرد: اين اقدام باعث ايجاد فساد و به كارگيري هزاران نيرو و تشكل براي نظارت و جلوگيري از فساد مي شود كه نتيجه آن كشف فسادها و برگزاري محاكم قضايي خواهد بود.

نهاونديان در ادامه سخنان خود با اشاره به ارتباط صنعت با دانشگاه و نقش اين دو در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور گفت: صنعت به خودي خود براي براي پيشرفت و توسعه به ارتباط با دانشگاه نياز دارد كه اين مسئله آنگونه كه بايد در كشور ديده نمي شود و بسيار كمرنگ شده است و به نظر مي رسد بايد براي توسعه اين ارتباط در جايگاه اصلي خود سرمايه گذاري در اين زمينه صورت گيرد.

وي مشكل اصلي در اين زمينه را ورود دولت به چرخه اقتصاد اعلام كرد و افزود: دولت با ورود خود به اين چرخه به جاي حل مشكل و رفع نقايص، مشكل آفرين شده و اين ارتباط را قطع كرده است.

وي افزود: همين مسئله باعث شده تا رشد طبيعي صنعت متكي به نفت و دولت باشد كه با منطق كاربردي اقتصاد فاصله زيادي دراد.

رئيس اتاق ايران با تاكيد بر ارائه راه هاي موثر و راهگشا اظهار داشت: نباید دنبال راه حلهای مصنوعی باشیم بلكه باید سرمایه گذاری كنیم و امكانات را برای دانشمندان فراهم كنیم تا در پژوهش های خود به نتیجه برسند.

وي با بيان اينكه تصميمات بلندمدت، نقطه قوت اقتصاد است، اما در حال حاضر مديران ما منتظر فردا هستند كه چه اتفاقي خواهد افتاد گفت: بايد دولت در اين زمينه سرمايه گذاري بلند مدت داشته باشد و از تحقيقات صنعتي در اين راستا حمايت كند تا نتيجه آن در دراز مدت نشان داده شود.

نهاونديان با اشاره به بي اعتمادي مردم نسبت به دولت در حوزه اقتصاد و توليد گفت: طرح هاي نادرست و برنامه هاي نامناسب سبب شده تا مردم به جاي سرمايه گذاري در اين حوزه به سمت خريد ارز و سكه روي بياورند و به همين دلايل توليد با مشكل مواجه شده است.

وي افزود: اين درحالي است كه در بسياري از جوامع اقتصادي مردم پشتوانه توليد هستند و وقتي اعلام مي شود در فلان نقطه داراي مشكل شده اند مردم به كمك مي آيند.

رئيس اتاق ايران با بيان اينكه ریشه ارتباط صنعت و دانشگاه را باید در مشاركتهای مردمی جستجو كرد گفت: بايد دولت را قانع كنيم كه راه نجات اقتصاد كشور، توجه به بخش خصوصي است و دولت باید كوچك و تصديگري‌ها را به تشكل هاي اقتصادي واگذار كند.