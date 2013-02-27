452 مدرسه تحویل آموزش و پرورش گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد مخدومی ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش خیران مدرسه ساز در رامیان افزود: همچنین 600 هزار متر فضای آموزشی از منابع دولت تحویل شده است و در طرح تخریب و بازسازی 96 پروژه با زیربنای 100 هزار متر مربع نیز تحویل دادیم که بخشی توسط خیران بوده است.

وی اظهار داشت: استفاده از خیران در بخش جبران کمبود اعتبارات و پروژه های نیمه تمام از جمله برنامه هاست.

مخدومی عنوان کرد: همچنین استفاده از خیران در هوشمند سازی مدراس از دیگر برنامه ها بوده که در دستور کار است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان یادآورشد: هر سال بمنظور ارج نهادن به مقام خیران جشنواره ای خیرین مدرسه ساز برگزار می شود تا فرهنگ خیر بودن را اشاعه دهیم.

وی یادآورشد: 18 درصد از فضای آموزشی کشور از سال 78 تاکنون توسط خیران و مشارکت آنها احداث شده است.

وی افزود: از سال 78 تا 90 حدود 420 میلیارد ریال تعهدات خیران استان بوده که بیش از 320 میلیارد ریال محقق شده است.