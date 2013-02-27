به گزارش خبرنگار مهر، میرچا الیاده اسطوره‌شناس و دین‌پژوه نامدار رومانیایی در این کتاب برخی از نیرومندترین و جهانی‌ترین نمادهایی را توصیف و تحلیل می‌کند که در بسیاری از اعصار و سطوح مختلف توسعه فرهنگی، بر تفکر اسطوره‌ای مشرق‌زمین و جهان غرب حکم‌فرما بوده است.

اینها نمادها و اساطیری ساخته روح و روان بشر نیستند بلکه پاسخگوی نیاز انسان‌ها هستند و نقشی مهم و اساسی را ایفا می‌کنند: آشکار کردن مستورترین ویژگی‌های وجود.

در واقع این کتاب به بررسی پایندگی اساطیر بزرگ در سرتاسر قرن نوزدهم می‌پردازد و نویسنده توضیح می‌دهد که چطور این اساطیر تنزل یافته‌اند و ناچیز شمرده شده‌اند و به تغییر شکل دائمی محکوم شده‌اند با وجود این، به واسطه ادبیات، در حالتی منزوی زنده مانده‌اند.

فصل‌های کتاب «تصاویر و نمادها» عبارتند از: نمادپردازی مرکز، نمادپردازی زمان و جاودانگی در تفکر هند، خدایی که به بند می‌کشد و نمادپردازی گره‌ها، ملاحظاتی درخصوص نمادپردازی صدف‌ها و غسل تعمید، طوفان نوح و نمادپردازی آب.

کتاب 208 صفحه‌ای «تصاویر و نمادها» با بهای 8300 تومان راهی بازار نشر شده است.