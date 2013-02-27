فقر در جامعه جهالت و چاپلوسی را رقم می زند/ مدیریت یکپارچه شهری فقر را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی شهر اسلامی که در اصفهان برگزار شد با بیان اینکه زمانیکه از شهر به عنوان نقطه جمعیتی و سکونتگاه صحبت به میان می آید هدف تنها شهر نیست بلکه شهر و شهروند هر دو دغدغه ما است، اظهار داشت: ما از اسلام این موضوع را فراگرفته ایم یاد گرفته‌ایم که به دسته از مسائل نگاه عمیق داشته و پیدا و پنهان آن را بررسی کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های شهر اسلامی این است که ظاهر و باطن شهروندان آن در شأن یک شهر اسلامی باشد ادامه داد: حیات هر شهری بستگی به انسانیت دارد زیرا روح هر جامعه انسانی در انسانیت نهفته است و ما بر اساس باورهای اسلامی معتقدیم که این انسانیت و آزادگی زمانی حفظ خواهد شد که هدایت قدسی داشته باشد.

شهردار تهران تصریح کرد: این هدایت قدسی در پیرو اسلام و تبعیت از قرآن است که احادیث معصومین (ع) ضامن این انسانیت و آزادگی را در تمامی جوامع بشری است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی جمال و جلالی که در شهر به دنبال آن می گردیم در گرو اسلامیت و انسانیت است، بیان کرد: هرگونه نگاه خارج این باور ما را در گرداگرد شهر اسلامی قرار نمی‌دهد.

قالیباف در مورد لازمه دیگر داشتن شهر اسلامی گفت: ابتدا توجه به درون شهر بسیار مهم است و شهر اسلامی باید از فضائل و سجایای اسلامی برخوردار باشد و عدالت و عقل در آن نمود کند.

وی با اشاره به اینکه اگر عدالت در آن فضائل نباشد، عدالت نیست، ادامه داد: ما معتقدیم همین جا مشکلات بروز می‌کند زیرا کارهای ما بر اساس الگوی اسلامی نیست.

شهردار تهران تاکید کرد: ما مدیری را مدیر موفق می‌دانیم که پیدایش را خوب به نمایش بگذارد و در پنهان شهر که دچار آسیب اجتماعی شده است به خوبی مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه در امور شهری یکسری زشتی‌ها در بافت فرسوده شهر وجود دارد که سبب آسیب اخلاقی و اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: اگر مدیری آنها را درست کند می‌گوییم مدیر خوبی است هر چند این ارزیابی اسلامی نیست اما به لحاظ مدیریتی قابل قبول است.

قالیباف با بیان اینکه پیشرفت مدیریتی مطلوب تر است که نگاه اسلامی به یک قضیه داشته باشد، افزود: هدف رشد تعالی شهری است که اگر مدیری در شهر توانست مردم را به این پیشرفت و تعالی خداوندی برساند خوب مدیریت کرده است.

وی ادامه داد:‌ همه اینها به میزان رشد اخلاقیات و ارزیابی یک مدیریت و به میزان بندگی بندگان خدا و عبادت برمی‌گردد.

شهردار تهران بیان کرد: آیا ما به این هدف رسیده‌ایم که عبادت خدا را زیاد کنیم و این مهم‌ترین نکته‌ای است که ما در جهت‌گیری باید به آن توجه و در مدیریت نظام اسلامی تأکید شود.

وی تاکید کرد: اسلامیت در جامعه زمانی محقق می شود که مسلمانی تبلورش در روابط اجتماعی درست و آموزه‌های قرآنی باشد.

مدیریت یکپارچه شهری فقر را از بین می برد

قالیباف با اشاره به اینکه در شهرداری تهران سعی شده شهرداری را از سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم، گفت: ما نیازمند یک تربیت جسمی هستیم و مدیریت یکپارچه شهری را مطالبه می‌کنیم برای اینکه فقری در شهر نباشد.

وی افزود: اگر فقر در جایی مستقر شد، جهل هم به وجود می آید و شهری که دچار جهالت شد به جامعه‌ای چاپلوس تبدیل می‌شود.

شهردار تهران تصریح کرد: جامعه‌ای که عزت و کرامت و انسانیت خود را از دست بدهد، نمی‌تواند به شهر یا جامعه اسلامی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: جامعه‌ای که عزت خود را از دست بدهد، آیا می‌توان آن را جامعه اسلامی نام نهاد.

قالیباف بیان کرد: مهم‌ترین چالش امروز برای رسیدن به شهر اسلامی این است که هنوز نمی‌دانیم چه می‌خواهیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه علم و دانش در مرزهای دانش دنیا قرار داریم و این قابلیت جامعه ماست، گفت: اسوه در بحث تئوری و دانشی این است که ما در رقابت‌ با کشورهای دیگر پیشتازیم.

مهمترین چالش ما در کشور مدیریت است

قالیباف گفت: امروز ما باید علم و دانش را به سمت جامعه پیشرفته توأم با عدالت و انسانیت و کرامت ببریم و این در حالی است که ما فقط در تئوری‌سازی پیشرفت کرده‌ایم و در عمل همانند هفت دهه قبل عمل می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه این نقصان از معماری تا همه ابعاد مدیریتی قابل مشاهده است، اظهار کرد: مهم‌ترین چالش ما چالش مدیریتی است و باید مدیریت جهادی و اسلامی و فرهنگ تربیتی برگرفته از فرازهای شهدا باشد.

وی تأکید کرد: ما باید در حوزه عمل و تحقق آن در زندگی انسان‌ها تأثیرگذار باشیم.

شهردار تهران اضافه کرد: مدیریت شهری در همه بخش‌های نظام اداری و سیاسی باید آموزش درست اندیشیدن در سطح آبادی را وظیفه خود بداند چرا که ما در این بخش دچار چالش جدی هستیم.