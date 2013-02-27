"فلسفه دین کانت" بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی «فلسفه دین کانت» شنبه هفته آینده، 12 اسفندماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. در این برنامه، پروفسور استفان پالم کوئیست به زبان انگلیسی سخنرانی خواهد کرد و به سوالات پژوهشگران و حاضران پاسخ خواهد داد.



پروفسور استفان پالم کوئست (Stephen Palmquist )، دارای درجه دکترا در رشته الهیات فلسفی از دانشگاه آکسفورد -کالج سنت پیتر- به سال 1987 تحت راهنمایی پروفسور مک کواری و پروفسور والش است.

وی که سابقه تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های برکلی، استنفورد و هنگ کنگ را دارد اکنون صاحب کرسی استادی در دانشگاه باپتسیت هنگ کنگ می باشد. تخصص اصلی او فلسفه دین است که تحقیقات قابل توجهی درباره کانت و نظریات او در کنفرانس‌ها و مجامع علمی ارائه کرده است.



علاقه مندان برای حضور در این برنامه سخنرانی می توانند شنبه 12 اسفندماه از ساعت 10 تا 12 به سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در طبقه اول مراجعه کنند.