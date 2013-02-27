304 آموزشگاه برای ميهمانان نوروزي آماده مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز فدعمي در جلسه شوراي آموزش و پرورش افزود: با توجه به سفر كاروانهاي راهيان نور و مسافران نوروزي از هفته آخر اسفندماه به شهرستان اهواز، لازم است با مشاركت و هماهنگي همه دستگاه ها تمهيدات لازم برای تامين امكانات و پذيرايي هر چه بهتر از آنها به عمل آيد.



وي افزود :با برنامه ريزي صورت گرفته در كميته اسكان و پذيرايي ستاد نوروزي شهرستان اهواز در آستانه سال جديد 304 آموزشگاه شامل سه هزار كلاس به منظور اسكان ميهمانان نوروزي و كاروان راهيان نور آماده مي شود.



فدعمی افزود: برنامه ريزي مناسب برای اسكان ميهمانان نوروزي توسط چهار ناحيه آموزش و پرورش شهرستان اهواز صورت گرفته و تلاش شده تا فضاي مناسبي به منظور رفاه حال و رضايتمندي مسافران نوروزي در مدارس فراهم آيد.



فرماندار اهواز عنوان كرد: محل دائمي نمايشگاه بين المللي اهواز و پارك لاله توسط شهرداري برای اسكان ميهمانان نوروزي در نظر گرفته شده و امكان برپايي چادرهاي شخصي مسافران در اين محلها فراهم شده است.



وي تصریح کرد: تامين امنيت مناطق اسكان ميهمانان در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفته است و مراكز بهداشت شهرستان بر محلهاي اسكان نظارت كامل خواهند داشت.