گردهمایی معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امورایثارگران سراسر کشور پیش از ظهر چهارشنبه با حضور حجت الاسلام رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امورایثارگران، معاون و قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران و کار‌شناسان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 32 استان کشور در سالن اجتماعات مهمانسرای شاهد قم برگزار شد.

دشمنان در صدد برنامه ریزی و فعالیت علیه اسلام هستند

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم طی سخنانی ابراز داشت: امروزه دشمن با بکارگیری میلیون‌ها نفر در سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی و همچنین در مراکز پژوهشی تحقیقاتی متعدد و با میلیارد‌ها دلار سرمایه گذاری در این زمینه، در صدد برنامه ریزی و فعالیت علیه اسلام است.

حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان بیان کرد: نخبگان، خانواده‌های شهدا و ایثارگران، نهاد‌ها وچهره‌های تاثیر گذار جامعه از جمله اقشار خاص جامعه هستند که رفتارهای مثبت ومنفی آ‌نها بیشترین تاثیر را درجامعه دارد چراکه آنها نقطه هدف دشمن قرار دارند.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم، در سخنانی با اشاره به اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی، سیاست‌هایی جهت مقابله با تاکتیک تحریم برگرفته از استراتژی تهاجم فرهنگی دشمن باید به معاونان فرهنگی تبیین و توضیح داده می‌شد ودر همین راستا این گردهمایی برگزار شد.

حجت السلام سید حسن موذنی بیان داشت: اصلاح فرایند‌ها باتوجه به شرح وظایف و ارزشیابی سال 92، توجه به روابط عاطفی پرسنل فرهنگی بر مبنای باورهای دینی، توجه به بالندگی فرهنگی جامعه هدف و توسعه نخبگان ایثارگر که یکی از ضروریات جامعه امروز است از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی می‌باشد.

سبک زندگی شهدا الگوی مناسبی برای جامعه اسلامی است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم نیز در این همایش در سخنانی اظهار داشت: با تقویت بن مایه‌های فرهنگی ایثارگران و توجه عمیق به این فعالیت‌ها از ایجاد گسست و فاصله در جامعه ایثارگری جلوگیری می‌شود.

محمد کاظم‌پور امینی بیان داشت: با وجود مراکز متعدد علمی، پژوهشی و حوزوی ظرفیت‌های بسیار بالایی در استان قم وجود دارد که به نمایندگی از مجموعه بنیاد شهید می‌توان این امکان را در راستای تقویت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کار برد.

وی ادامه داد: سبک زندگی شهدا که برگرفته از سیره اهل و بیت عصمت و طهارت می‌باشد الگوی بسیار مناسبی برای نسل ایثارگران و جامعه اسلامی است.

در این مراسم سردار محسن انصاری طی سخنانی با اشاره به توسعه فرهنگی تصریح کرد: وظیفه اصلی بنیاد شهید و امورایثارگران توسعه فرهنگ ایثار شهادت و مجاهدسازی است.

قائم مقام بنیاد شهید وامور ایثارگران با اشاره به سخن مقام معظم رهبری بیان کرد: نهاد مقدس بنیاد باید کمر بسته ایثار وشهادت باشد وتوسعهٔ فرهنگی وظیفه اصلی نهاد انقلابی است.

در این مراسم معاونان فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به ارائه نقطه نظرات خود در رابطه با هرچه بهتر فعالیت کردن در بنیاد پرداختند.

این گردهمایی از شب گذشته اغاز شده وفردا به کار خود پایان می‌دهد.