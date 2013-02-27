هدف اصلی تاسیس هیئت عهد آدینه ایجاد شادی و تفریح همراه با معنویت و دعا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شاه آبادی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان اظهار داشت: تجدید میثاق با حضرت ولی عصر (عج) و بیعت با آرمان‌های شهدا، ترویج فرهنگ مهدویت، توصیه به خواندن مداوم دعای عهد و رفع مهجوریت از این دعا از اهداف برنامه‌ها و راه‌اندازی این هیئت است.



وی افزود: برگزاری برنامه‌های عبادی و معنوی با محوریت ورزش به ویژه پیاده‌ روی و کوهنوردی جمعی و خانوادگی از قبیل عهد آدینه و دیگر برنامه‌های فرهنگی مذهبی با محوریت ورزش‌های دسته‌ جمعی و مفرح می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌ سازی و پر کردن اوقات فراغت و استراحت آحاد جامعه به شیوه صحیح و مطلوب داشته باشد.



حجت الاسلام شاه آبادی افزود: هفت پایگاه عهد آدینه از زمان راه‌ اندازی این هیئت از دی ‌ماه سال 90 تاکنون در تهران و استان‌های دیگر راه اندازی شده است.



وی ادامه داد: در چهار پایگاه عهد آدینه شهر تهران در تپه نورالشهدا واقع در منطقه کلکچال، کوهسار شهران، جنگل شیان(لویزان) و بوستان نهج‌ البلاغه واقع در پونک و نیز در سه پایگاه دیگر در منطقه کوهستانی صفه استان اصفهان، کوه سنگی مشهد و ارتفاعات گاوازنگ استان زنجان هر جمعه صبح برنامه قرائت دعای عهد، پیاده ‌روی و کوهنوردی با حضور خانواده‌های مشتاق تفریحات سالم، مفرح و معنوی برگزار می ‌شود.



مدیر عامل بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش پژوهان ابراز داشت: افزایش استقبال روزافزون خانواده‌ها از برنامه هر هفته عهد آدینه و پخش مستقیم این برنامه از تلویزیون امکان فرهنگ‌ سازی و گسترش این برنامه به دیگر شهرها و استان‌های کشور را نیز فراهم می کند.

هیئت عهد آدینه به دنبال شکل گیری نوع جدیدی از فعالیت های دینی است



همچنین مدیرعامل بنیاد علوم و معارف اسلامی دانش پژوهان همچنین در جریان سفر به زنجان در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: هیئت عهد آدینه ضمن حفظ قالب های اصلی عزاداری به دنبال شکل گیری نوع جدیدی از فعالیت های دینی در جامعه است.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر متاسفانه برخی از اماکن تفریحی و گردشگری سلامت معنوی خود را از دست داده است، افزود: با برگزاری مراسم دعای عهد و همچنین با تجمع خانوادگی در این مکان ها معنویت و دعا در بین تمامی اقشار جامعه ترویج می شود.



حجت الاسلام شاه آبادی سحرخیزی و دوری از رخوت و سستی روزهای جمعه را یکی از اهداف راه اندازی این هیئت عنوان کرد و افزود: معمولا در بین اکثر خانواده های ایرانی روزهای تعطیل و جمعه با بی حالی و خمودگی می گذرد ولذا حضور در این مراسم ها گامی در جهت ایجاد شادی و نشاط در بین اقشار جوان جامعه است.



وی با بیان اینکه امروزه بنا به دلایل متعدد از جمله پخش برنامه ها و فیلم های پرمخاطب در ساعات پایانی شب، شب نشینی ها در بین اغلب خانواده ها رواج پیدا کرده است، ادامه داد: ترویج سحرخیزی و استفاده از نشاط و معنویت سحر از دیگر هدف های این هیئت است.



وی به برگزاری ثابت و مستمر مراسم هیئت عهد آدینه از زمان راه ‌اندازی آن تأکید کرد و افزود: برنامه‌ های پیاده‌ روی و کوهنوردی دو ساعته، قرائت دعای عهد و سخنرانی خطبای مطرح کشور از جمله برنامه‌های این هیئت در صبح‌های هر جمعه است.



جمع‌آوری بیانات مقام معظم رهبری در مورد کوهنوردی، برگزاری عهد آدینه در شب‌های جمعه در طول ماه مبارک رمضان و راه‌اندازی غرفه کودک برای ایجاد انگیزه‌های دینی و معنوی از اوان کودکی را نیز از دیگر برنامه‌های گروه عهد آدینه طی مدت راه‌اندازی آن برشمرد.



حجت الاسلام شاه آبادی با تأکید بر حساسیت مقام معظم رهبری بر مسئله کوهنوردی، تشویق جوانان به این امر پسندیده و خالی نبودن فضاهای طبیعی و شاد مناطق کوهستانی تهران و شهرستان‌ها از تسلط فرهنگی نظام اسلامی را از علل اصلی راه‌ اندازی هیئت برشمرد.



وی اجرای برنامه‌های ورزشی با محور فرهنگی و مذهبی، ترویج فرهنگ سحرخیزی و کامروایی، نهادینه کردن برنامه‌های عبادی معنوی با محوریت ورزش، رواج تفریحات اسلامی لذت ‌بخش، شاد و سالم و آموزش سرگرمی‌های مفرح، نشاط ‌آور و امیدبخش با لذت‌های پایدار و سازگار با قوانین دینی را از دیگر اهداف راه اندازی هیئت عنوان کرد.