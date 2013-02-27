ناوگان حمل و نقل گلستان نیازمند بهسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در همایش حقوق مسافر در گرگان افزود:مسافر به عنوان امانت در دست رانندگان بوده و راننده باید بتواند خدمات را به خوبی برای آنها ارائه کند.

جمشیدی افزود: کارکنان حمل و نقل باید به فکر خدمات رسانی درست به مردم باشند و این به دلیل حقوق متقابلی است که نسبت به یکدیگر داریم و مستلزم رعایت آن هستیم تا بتوانیم شئونات یکدیگر را رعایت کنیم.

وی با اشاره به قانون شکنی مسافران نیز گفت: زمانی که مسافری قانون شکنی می کند در ابتدا باید با رعایت حقوق متقابل به آنها تذکر داده شود و اگر رعایت نکرد، باید او را تحویل قانون داد، چرا که مسافر نیز باید حد و حدود خود را بشناسد و رعایت کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری استان با عنوان اینکه ما دارای استانی با جاذبه های گردشگری هستیم ادامه داد: ما باید سعی کنیم ناوگان حمل و نقل خود را فراگیر و فعال کنیم و بتوانیم مقدمات اخلاقیات درست در حوزه فراهم کنیم تا علاقه را برای سفر مردم به استان ایجاد کنیم.

وی عنوان داشت: همه سعی دولت و نظام جمهوری اسلامی این است که از حمل و نقل عمومی حمایت کند تا مردم سعی کنند کمتر از وسایل شخصی خود استفاده کنند.

وی خطاب به رانندگان تصریح کرد: رانندگان نباید در سرعت افراط کنند چرا که این امر یکی از عوامل مهم تصادفات به شمار می رود و دشمنان کشور در این زمینه در برخی مسائل همچون کاروان های راهیان نور و زیارتی سعی می کنند از تصادفات آنها سوء استفاده کنند.

معاون سیاسی امنیتی استان ادامه داد: رانندگان به عنوان افرادی اجتماعی باید سعی کنند به دو موضوع تعهد و قرارداد که در دین مبین اسلام بر آن تاکید شده است اعتقاد داشته باشند چرا که وقتی راننده پشت فرمان می نشیند برای سفر نسبت به مسافرانی که در اتوبوس هستند باید تعهد داشته باشند و با آنها باید طبق قراردادهای جامعه برخورد کند.