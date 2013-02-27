دشمن با ايجاد شبهه قصد ضربه زدن به دانش آموزان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي فخريان ظهر چهارشنبه در مراسم دومين نشست متمركز منطقه اي نمايندگان مجلس دانش آموزي كشور كه در محل اردوگاه مازندران واقع در شرق مشهد برگزار شد اظهار كرد: دشمن شبه هايش را با قهوه تلخ ارائه نخواهد كرد، دشمن سعي مي كند با ايجاد شبهه به دانش آموزان ما ضربه بزند و اين شبه ها را با زيباترين شكل ممكن و در غالب فيلم هاي زيبا و يا مسائل خوش آب و رنگ ارائه مي كند.

فخريان عنوان كرد: در يك دوره اي مجلس جوانان ايران با مجلس جوانان اروپا در ارتباط بود و وقتي رفتيم دنبالش ديديم چند تشكل مردم نهاد تشكيل شده تا بتوانند افكار جوانان ما را هدايت كنند.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان رضوي اظهار كرد: دشمن قصد دارد تا با ايجاد شبهه و شهوت كمر دانش آموزان ما را بشكند.

وي بيان كرد: در يك دوره اي كه به مكه رفته بوديم وهابيون به منظور ايجاد شبهه هشت كتاب در اختيار دانش آموزان ما قرار گذاشته بودند كه در اين هشت كتاب 160 شبهه در باره ائمه و اهل بيت و ساير مسائل ديني بيان شده بود.

فخريان همچنين با اشاره به جايگاه مجلس دانش آموزي در كشور اظهار كرد: مجلس دانش آموزان تجلي گاه اوج گيري تشكيلات دانش آموزي در كشور است.