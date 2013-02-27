تعامل صنعت و دانشگاه در جايگاه اصلي خود كمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قمي در نخستين همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه در يزد اظهار داشت: در جهان امروز علم و فناوري با سرعت در حال حركت است و در عرصه توليد، توزيع و فروش كشورهايي پيشرو هستند كه از اين دستاوردهاي علمي در محل كار و توليد استفاده كنند.

وي ادامه داد: بهره وري از علم و دانش در زمينه توليد و اقتصاد نشان از تعامل صنعت با دانشگاه دارد كه اين مهم در كشور ما آنگونه كه بايد ديده نمي شود.

قمي افزود: خوشبختانه در كشور ايران با امكانات خدادادي داراي وضعيت خوبي در جهان است و از باب علم و فنون نيز حرفي براي گفتن داشته و دارد.

دبير همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه با اشاره به پايه ريزي برگزاري اين همايش و گردهمايي اساتيد و بزرگان اين حوزه بيان داشت: توليدي در مسير رقابتي پيشرو و پيشتاز است كه با دانش و فنون روز همراه باشد و اين جزء با ارتباط روز افزود: دانشگاه و بخش هاي توليدي كه همان صنعت است ممكن نيست.

وي ادامه داد: با شديد شدن تحريم ها دانشگاه ها و صنعت مي توانند اهداف بنياديني در اين زمينه داشته باشند.

قمي با اشاره به ورود اتاق هاي بازرگاني به عنوان پل ارتباطي صنعت و دانشگاه گفت: ورود اتاق بازرگاني به اين عرصه نمادي از بخش خصوصي و عاملي براي افزايش تعامل و كاركردهاي اصلي اين دو بخش است.

وي ارائه راهكار قابل اجرا براي نزديك شدن صنعت و دانشكاه و تعامل هرچه بيشتر در اين زمينه را از اهداف برگزاري همايش عنوان كرد.

رئيس اتاق بازرگاني يزد تصريح كرد: اميد است اين تعامل به گونه اي ساماندهي شود تا نيازهاي صنايع مختلف تامين شود.