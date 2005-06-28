حضور باشكوه مردم در انتخابات از عمق ايمان و باور آنان به انقلاب اسلامي نشات مي گيرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در اراك، آيت الله احمد محسني گرگاني با تقدير از حضور مردم استان در سوم تير در بيانيه اي تصريح كرد: حضور چشمگير و آگاهانه مردم مشتي محكم و پاسخ قاطعانه اي به ياوه سرايي بدخواهان نظام اسلامي استكبار جهاني و اعمال آنان بود.

آيت الله گرگاني حضور مردم درصحنه هاي انقلاب به ويژه در انتخابات را باعث دلگرمي دوستان و نا اميدي دشمنان عنوان كرد و گفت: از اينكه بار ديگر با حضور و شركت خود در انتخابات روح امام (ره) و شهيدان عزيز انقلاب را شاد كرديد از خداوند متعال شاكريم.

بنا براين گزارش ، هيات نظارت بر انتخابات استان مركزي نيز طي بيانيه اي با تقدير از حضور مردم استان در انتخابات سوم تيرماه گفت : حضور مردم حماسه اي ديگر آفريد و در سايه همبستگي باعث شادي دوستان و نا اميدي دشمنان شد.

اين هيات ضمن تقدير از مردم استان از تمام عوامل اجرايي، انتظامي ، امنيتي، نظارتي و رسانه ها تقدير كرد و خواستار همكاري با رييس جمهور كشور شد.

شهردار اراك نيز با صدور بيانيه اي حضور سبز مردم در انتخابات را ناشي از ايمان و اعتقاد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي و فرمان پذيري و اطاعت از مقام معظم رهبري دانست و تصريح كرد: مردم با حضور خود در صحنه ، پِيروي از پير فرزانه انقلاب را به جهانيان نشان دادند و شعور آگاهانه خود را به اثبات رساندند.