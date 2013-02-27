آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات در خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری سومین همایش آموزشی توجیهی فرمانداران و کارشناسان اظهار کرد: در راستای اجرای بهتر و سالم انتخابات آینده، برگزاری همایش های توجیهی و آموزشی بسیار دارای اهمیت است.



وی با اشاره به اهمیت انتخابات آینده ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: یادآوری امور مربوط به اجرا و نظارت بر انتخابات، انتخابات رایانه ای و دیگر موضوعات مرتبط با انتخابات ازجمله موضوعات کارگاه های آموزشی است که مد نظر قرار گرفته اند.



حسینی تصریح کرد: تغییرات ایجاد شده در قوانین انتخاباتی کشور و برگزاری رایانه ای انتخابات ضرورت آموزش های توجیهی را برای فرمانداران، بخشداران و کارشناسان بیشتر می کند.



وی افزود: از سویی انتصابات جديد در سطح فرمانداری ‌ها و بخشداری های استان با توجه به تأسيس چند شهرستان و بخشداری جديد در سال جاری، بر اهمیت برگزاری کارگاههای آموزشی می افزاید.



معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی در تمام سطوح مجريان و دست‌اندركاران انتخابات اظهار کرد: در این راستا كارشناسان فناوری، جمع ‌آوری اخبار انتخابات و كارشناسان انتخابات و تقسيمات كشوری نیز در مراحل بعدی آموزش های لازم را فرا می گیرند.



وی از آمادگی لازم در استان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: به این منظور در سال جاری سه برنامه آموزشی برای فرمانداران و بخشداران برگزار شد.