سید رسول موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این واحدها بیشتر عرضه کننده پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و آجیل و شیرینی هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه فروش فوق العاده واحدها از 15 اسفند ماه با نصب پرده و پلاکارد در ماسال آغاز می شود، اظهارداشت: شهروندان می توانند کالاهای مورد نیاز خود را با تخفیف 10 تا 15 درصد نسبت به قیمت های مشابه در سایر واحدهای صنفی در سطح بازار تهیه کنند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ماسال گفت: در ایام پایانی سال و از 15 تا 25 اسفند ماه برگزاری یک نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نیز در این شهرستان برنامه ریزی شده است که جزئیات این برنامه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

وی افزود: توزیع 60 تن سیب و پرتقال شب عید نیز از دیگر برنامه هایست که برای تنظیم بازار شب عید در این شهرستان در نظر گرفته شده است.

موسوی تصریح کرد: این میوه ها در ایام پایانی سال با نرخ مصوب دولتی در مکان های مناسب در سطح شهرستان توزیع خواهد شد و اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت می گیرد.

وی بیان داشت: با هدف فراهم سازی امکان دسترسی آسان تر مردم در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز بویژه گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن و شکر مقادیر مناسبی از این اقلام برای توزیع در این شهرستان ذخیره سازی شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ماسال گفت: این کالاها در صورت کمبود عرضه و یا افزایش قیمت ها در بازار برای تعدیل قیمت ها با نرخ مصوب دولتی توزیع خواهد شد.

وی همچنین از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در این شهرستان از 15 اسفند ماه تا 25 فروردین ماه سال آینده خبر داد و افزود: این طرح با هدف حصول اطمینان از سهولت تامین مایحتاج عمومی توسط مردم، عدم کمبود در عرضه کالاها و نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات اجرا می شود.