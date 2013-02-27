مجوز لکه های صنعتی رباط کریم و بهارستان در آینده ای نزدیک صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین مولایی ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات صاحبان تولید و صنعت که در محل دفتر کارگروه صنعت و تولید رباط کریم با حضور مسئولان و جمعی از صنعتگران برگزار شد، اظهار داشت: مجوزی که برای شهرکهای صنعتی این دو شهرستان صادر خواهد شد، از اهمیت ویژه ای در حوزه های مختلف اقتصادی برخوردار خواهد بود که در این زمینه از صنعتگران استقبال می شود.

وی افزود: به محض صدور جواز برای واحد صنعتی تمامی قوانین موجود شهرداری در حوزه مالیات و بخشودگی برخی جرائم شامل این قشر خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: با معاف شدن از برخی روند بروکراسی قطعا انگیزه صاحبان تولید و صنعت برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر در منطقه می تواند در راستا شرد و شکوفایی منطقه تاثیرگذار باشد.

مولایی یادآور شد: پایین آمدن قیمتهای تمام شده را در حوزه اقتصادی از دیگر ویژگیهای مجوز بهره برداری برای لکه های صنعتی دانست.

معاون وزیر صنعت و معدن در پایان از تعامل و همدلی مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: در این روند تعامل و همدلی مسئولان شهرستانی با استان در حد مطلوب بود که این مسئله در بحث سرعت بخشیدن به صدور مجوز پروانه های صنعتی رباط کریم و بهارستان تاثیرگذار بود.