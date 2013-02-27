به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) بخشی تخصصی از بدنه سازمان ملل متحد (UN) است که با هدف استانداردسازی، قانونمندسازی و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی کشورهای جهان ایجاد شده است.

هم اکنون اپراتورها، شرکت‌ها و موسسات بزرگ مخابراتی در ITU-D عضویت فعال دارند. پیش از این نیز از ایران، اپراتورهای اول و دوم در این مجمع عضویت داشته‌اند.

ایرانیان نت، همزمان با حضور در اتحادیه بین المللی مخابرات، هم اکنون در دو مجمع معتبر FTTH Council MENA و MEA Broadband با موضوع پهن باند در منطقه خاورمیانه و آفریقا عضویت دارد.

به گزارش مهر، این اتحادیه در سال 1865 میلادی با عنوان اتحادیه بین المللی تلگراف در پاریس تأسیس شد و در حال حاضر بیش از 700 عضو (شرکت‌ها، مراکز و ارگان‌های دولتی و خصوصی) از 193 کشور جهان در این اتحادیه معتبر جهانی عضویت دارند. مقرر اصلی این اتحادیه در شهر ژنو سوئیس است.

اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) دارای سه بخش اصلی ITU-R ارتباطات رادیویی، ITU-T استانداردسازی و ITU-D توسعه است.

اعضای بخش ITU-D، تلاش می‌کنند از طریق برگزاری مجامع، همایش‏ها و کنفرانس‏های گوناگون ضمن شناسایی و امکان‌سنجی از بازار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تعیین نقاط قوت و ضعف این حوزه، با ارائه پیشنهادات و تصویب راهبردها، سیاست‌ها و قوانین مناسب، فعالیت، تجارت و سرمایه‌گذاری را در این عرصه هدفمند و جذاب نمایند.