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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

زینلی در گفتگو با مهر:

نهمین یادواره شهید کریم پور و شهدای عملیات کربلای 5 فردا در زاهدان برگزار می شود

نهمین یادواره شهید کریم پور و شهدای عملیات کربلای 5 فردا در زاهدان برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول هیئت امنای مسجد الزهرا (س) زاهدان گفت: نهمین یادواره شهید کریم پور و شهدای «عملیات کربلای 5 »فردا شب با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سیستان و بلوچستان پس از اقامه نماز مغرب و عشا در این مسجد برگزار می شود.

علیرضا زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان، تقدیر از خانواده شهدا، اهدای کتاب زندگینامه شهید و  بازخوانی بخشی از خاطرات شهید کریمپور به عنوان برنامه های در نظر گرفته شده است.

زینلی با بیان اینکه شهید کریم پور به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «بهشتی سیستان و بلوچستان» بود، افزود: شهید کریم پور نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای در شکل دادن به اعتراضات و تظاهرات مردم در مقابل رژیم پهلوی  داشت و با تشکیل و شرکت در هسته های مبارزاتی ،حرکت های مردمی را سازماندهی می کرد.

وی گفت: یکی از اقدامات خوب و مؤثر او در قبل از انقلاب که با هماهنگی و کسب نظر از مرحوم آیت الله کفعمی انجام می گرفت، دعوت از روحانیونی بود که با ایراد سخنرانی های آتشین و انقلابی ،مردم را آگاه و برای مقابله با رژیم طاغوت آماده می کردند

کد مطلب 2007895

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