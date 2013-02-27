نهمین یادواره شهید کریم پور و شهدای عملیات کربلای 5 فردا در زاهدان برگزار می شود

علیرضا زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان، تقدیر از خانواده شهدا، اهدای کتاب زندگینامه شهید و بازخوانی بخشی از خاطرات شهید کریمپور به عنوان برنامه های در نظر گرفته شده است.

زینلی با بیان اینکه شهید کریم پور به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «بهشتی سیستان و بلوچستان» بود، افزود: شهید کریم پور نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای در شکل دادن به اعتراضات و تظاهرات مردم در مقابل رژیم پهلوی داشت و با تشکیل و شرکت در هسته های مبارزاتی ،حرکت های مردمی را سازماندهی می کرد.

وی گفت: یکی از اقدامات خوب و مؤثر او در قبل از انقلاب که با هماهنگی و کسب نظر از مرحوم آیت الله کفعمی انجام می گرفت، دعوت از روحانیونی بود که با ایراد سخنرانی های آتشین و انقلابی ،مردم را آگاه و برای مقابله با رژیم طاغوت آماده می کردند