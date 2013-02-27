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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۴۸

شفیعی:

فوت 53 نفر در استان اصفهان در اثر استفاده غیر اصولی از وسایل گرمازا

فوت 53 نفر در استان اصفهان در اثر استفاده غیر اصولی از وسایل گرمازا

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: استفاده غیر اصولی از سیستم‌های گرما زا و به کارگیری وسایل گرمایشی غیر استاندارد در سال جاری، جان 53 نفر را در استان اصفهان گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی با اشاره به اینکه با توجه به آمار مجروحان و فوت شدگان به ویژه در شهرستان اصفهان بر اثر استفاده غیر اصولی از وسایل گرمازا که عمدتاً به علت نصب و استفاده از وسایل غیر استاندارد گرمایشی بوده است، لزوم تذکرات و هشدارهای ایمنی و استاندارد در خصوص به کارگیری صحیح و استاندارد لوازم گازسوز ضروری است، اظهار داشت: استاندارد نبودن خروجی گاز در وسایل گازسوز و دستکاری‌های غیر اصولی و ناصحیح در سیستم‌های گرمازا از موثرترین عوامل در حوادث از این دست است.

وی افزود: استفاده غیر اصولی از سیستم‌های گرما زا و به کارگیری وسایل گرمایشی غیر استاندارد در سال جاری، جان 17 نفر را در شهرستان اصفهان و 53 نفر را در استان گرفته است.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و به منظور پیشگیری از رخداد حوادث مشابه به ویژه در ایام پایانی سال و اوایل فصل بهار که نیاز به وسایل گرمازا به علت تغییرات دمایی و کاهش ناگهانی دما برای عموم مردم و به خصوص مسافران نوروزی، بیشتر است بنابراین باید توجه و رعایت اصول ایمنی و استانداردها در نصب و به کارگیری این وسایل پر مصرف شد.

وی تاکید کرد: مصرف كنندگان از وسايل گازسوز فاقد علامت استاندارد بهیچ وجه استفاده نكنند و در هنگام خرید اینگونه وسایل حتماً به نشان استاندارد درج شده بر روی محصول و روش‌ها و توصیه‌های ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای آنها دقت نمایند.

شفیعی یادآور شد: در صورت مشاهده وسایل گازسوز غیراستاندارد مراتب را جهت جمع آوری و برخوردهای قانونی لازم به این اداره کل اعلام کنند.

کد مطلب 2007897

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