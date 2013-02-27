فوت 53 نفر در استان اصفهان در اثر استفاده غیر اصولی از وسایل گرمازا

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شفیعی با اشاره به اینکه با توجه به آمار مجروحان و فوت شدگان به ویژه در شهرستان اصفهان بر اثر استفاده غیر اصولی از وسایل گرمازا که عمدتاً به علت نصب و استفاده از وسایل غیر استاندارد گرمایشی بوده است، لزوم تذکرات و هشدارهای ایمنی و استاندارد در خصوص به کارگیری صحیح و استاندارد لوازم گازسوز ضروری است، اظهار داشت: استاندارد نبودن خروجی گاز در وسایل گازسوز و دستکاری‌های غیر اصولی و ناصحیح در سیستم‌های گرمازا از موثرترین عوامل در حوادث از این دست است.

وی افزود: استفاده غیر اصولی از سیستم‌های گرما زا و به کارگیری وسایل گرمایشی غیر استاندارد در سال جاری، جان 17 نفر را در شهرستان اصفهان و 53 نفر را در استان گرفته است.

مدیر کل استاندارد استان اصفهان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و به منظور پیشگیری از رخداد حوادث مشابه به ویژه در ایام پایانی سال و اوایل فصل بهار که نیاز به وسایل گرمازا به علت تغییرات دمایی و کاهش ناگهانی دما برای عموم مردم و به خصوص مسافران نوروزی، بیشتر است بنابراین باید توجه و رعایت اصول ایمنی و استانداردها در نصب و به کارگیری این وسایل پر مصرف شد.

وی تاکید کرد: مصرف كنندگان از وسايل گازسوز فاقد علامت استاندارد بهیچ وجه استفاده نكنند و در هنگام خرید اینگونه وسایل حتماً به نشان استاندارد درج شده بر روی محصول و روش‌ها و توصیه‌های ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای آنها دقت نمایند.

شفیعی یادآور شد: در صورت مشاهده وسایل گازسوز غیراستاندارد مراتب را جهت جمع آوری و برخوردهای قانونی لازم به این اداره کل اعلام کنند.