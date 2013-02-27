به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه آلمانی زبان پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری با حضور محمد شیخان، سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی ریاست جمهوری رونمایی شد.
با راهاندازی نسخه جدید این سایت امکان مشاهده اخبار و سخنرانیهای ریاستجمهوری به زبان آلمانی از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری فراهم میشود.
در این مراسم سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امروز دیدگاههای رئیس جمهور در موضوعات مختلف مورد توجه اندیشمندان و ملتهای مختلف قرار دارد، گفت: از این رو اطلاعرسانی در خصوص سخنان رئیس جمهور امروز ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: امیدواریم با راهاندازی زبانهای مختلف در سایت ریاست جمهوری امکان بهرهمندی همگان از ظرفیتهای اطلاعرسانی این سایت فراهم شود.
به گزارش مهر، پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری در حال حاضر با زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و آلمانی فعالیت می کند.
نظر شما