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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

كلانتري:

عملكرد اين دوره مجلس شوراي دانش آموزي با قبل غير قابل مقايسه است

عملكرد اين دوره مجلس شوراي دانش آموزي با قبل غير قابل مقايسه است

مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس مجلس دانش آموزي كشور گفت: عملكرد اين دوره مجلس دانش آموزي كشور با دوره هاي قبل غير قابل مقايسه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه كلانتري ظهر چهارشنبه در مراسم دومين نشست متمركز منطقه اي نمايندگان مجلس دانش آموزان كه در اردوگاه مازندران واقع در شرق مشهد برگزار شد اظهار كرد: نمايندگان مجلس ششم به عنوان يك كارمند وزارت خانه زحمت كشيدند.

وي افزود: عملكرد اين دوره مجلس دانش آموزي كشور با دوره هاي قبل غير قابل مقايسه است و ديدار با مقام معظم رهبري يكي از مهم ترين فعاليت هاي مجلس ششم است.

كلانتري بيان كرد: مجلس ششم با راه اندازي كميته هاي مختلفي همچون كميته هاي قرآني، كميته پيگيري اسناد مصوب مجلس، كميته روابط عمومي و اطلاع رساني، كميته ناظر بركميسيون هاي استاني فعاليت هاي گسترده اي را انجام داده است.

وي افزود: در حال حاضر نزديك به هفتاد نفر از دانش آموزان در كميته هاي مختلف مجلس ششم دانش آموزي كشور فعاليت مي كنند.

رئيس مجلس دانش آموزي كشور گفت: دو نكته است كه بايد به آن اشاره كنم كه نكته اول درباره نمايندگان 13 ميليون دانش آموز كشور است.

وي عنوان كرد: بايد يادآور شوم كه به دليل شرايط حساسي كه كشور از لحاظ اقتصادي دارد اين سفر و ما در شان نمايندگان دانش آموزان برگزار نمي شود.

كلانتري تصريح كرد: نكته دوم شرايط حساسي است كه در آن حضور داريم و آن مسئله انتخابات رياست جمهوري است.

وي افزود: هيچ كدام از نمايندگان مجلس دانش آموزي با نام مجلس دانش آموزان از كانديداهاي رياست جمهوري حمايت نخواهند كرد و هر نظري كه بدهند نظرات شخصي آنها خواهد بود.

 

کد مطلب 2007910

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