همایش "اقتدار ملی در پرتو ولایت" در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت عهد آدینه زنجان گفت: این همایش در بخش های مختلف ساعت 8:30 دقیقه صبح روز جمعه در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه مفهوم شناسی اقتدار ملی در پرتو ولایت یکی از بخش های این همایش است، افزود: جایگاه و نقش مردم در تقویت اقتدار ملی در پرتو ولایت و همچنین عناصر تقویت و تضعیف کننده اقتدار ملی در پرتو ولایت نیز از دیگر بخش های این همایش بزرگ است.



حجت الاسلام باقری با اشاره به اینکه این همایش با حضور شخصیت های بزرگ و برجسته کشوری حضور خواهند داشت، ادامه داد: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و دیگر شخصیت‌های بزرگ استانی از میهمانان این همایش هستند.



با اشاره به اهداف برگزاری این همایش را بررسی رخدادهای فرهنگی، سیاسی و اولویت‌های جامعه اسلامی و نقش آن در تحقق اقتدار ملی عنوان کرد.





حجت الاسلام باقری به برگزاری طرح آرامش بهاری به مناسبت ایام نوروز اشاره کرد و افزود: طرح آرامش بهاری در جوار امامزادگان برگزار می شود و در راستای تحقق فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری صورت می ‌گیرد.





وی با اشاره به برخی از فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تبدیل بقاع و امامزاده‌های کشور به قطب فرهنگی افزود: اجرای طرح آرامش بهاری در راستای عمل به منویات رهبری در این زمینه است.





مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه اجرای طرح آرامش بهاری از روز (25 اسفند) در جوار بقاع متبرکه و امامزاده‌های استان زنجان آغاز می شود، ابراز داشت: این طرح تا پایان (15 فروردین ) سال آینده ادامه پیدا می ‌کند.



حجت الاسلام باقری یادآور شد: در استان زنجان 126 بقعه متبرکه و 161 امامزاده وجود دارد که در ایام تعطیلات نوروز برنامه های مختلفی در این اماکن برگزار می شود.