چمران با ائتلاف 1+77 وارد انتخابات می شود

اسدالله راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جبهه مشورت ایران اسلامی با هدف حضور در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی و یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به زودی اعلام موجودیت خواهد کرد، اظهارداشت: جمعی از دلسوزان سراسر کشور و نمایندگان ادوار مختلف شوراها جبهه ای را تشکیل داده اند که بعد از گرفتن مجوز از وزارت کشور به طور رسمی اعلام موجودیت خواهند کرد.

یک عضو جبهه مشورت ایران اسلامی، با بیان اینکه این جبهه در انتخابات شوراها مشارکت فعالی خواهد داشت، افزود: در انتخابت ریاست جمهوری کاندیدای ما مهدی چمران است .

وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل ائتلاف 1+77 گفت: منظور از 77 یعنی 77 میلیون ایرانی که باید عضو این ائتلاف باشند و حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند؛ چراکه ائتلاف های موجود که با محوریت تعداد معدودی از افراد به وجود آمده نمی تواند تمام مردم ایران را نمایندگی کند.

راشدی با بیان اینکه مرامنامه این تشکل سیاسی تنظیم شده است، تصریح کرد: بسیاری از جبهه ها و تشکلهایی که مشغول فعالیت های سیاسی هستند هنوز مجوز ندارند؛ اما جبهه مشورت ایران اسلامی در حال طی کردن فرایند ثبت قانونی خود در وزرات کشور است.

معاون امور مجلس شورای عالی استانها، اعلام کرد: بعد از ثبت قانونی این تشکل در وزرات کشور در مراسم اعلام موجودیت اعضای شورای راهبردی انتخاب خواهند شد.

راشدی در پایان خاطرنشان کرد: در سراسر کشور برای انتخابات شوراها لیست می دهیم و قطعا مردم ایران با بصیرتی که دارند بهترین انتخاب را خواهند کرد.