امروز جاي شهداي هفتم تير در حماسه هاي ملي خالي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است : بيست و چهار سال از عاشوراي انقلاب اسلامي ايران در هفتم تيرماه سال 60 و شهادت آيت الله بهشتي و جمعي از چهره هاي ارزشمند نظام و ياران وفادار به انقلاب و حضرت امام (ره) كه چندين نفر از اعضاي حزب موتلفه اسلامي نيز در ميان ايشان بودند، مي گذرد.

اين بيانيه مي افزايد: شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي يك فقيه، حكيم، فيلسوف، مدير و يك سياستمدار برجسته و آگاه به زمان بود. او يك استراتژيست زبده و برجسته بود دشمن هيچ راهي براي نفوذ به او نداشت لذا او و يارانش را كه هريك از نيروهاي ارزشمند انقلاب بودند با خشونت از سر راه برداشتند.