کارگروه استانی آتش نشانی و مواد خطرناک در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اصغری علایی تصریح کرد: همایش آموزشی با موضوع مقابله با مواد خطرناک با حضور نیروهای عملیاتی آتش نشانیهای سراسر استان روز شنبه 12 اسفند برگزار خواهد شد.

اصغری علایی افزود: با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال به منظور افزایش سطح آگاهی و آمادگی آتش نشانان سراسر استان این همایش را با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان و وزارت دفاع در شهرستان پاکدشت برگزار می کنیم.

وی یادآورشد: در این همایش یک روزه 200 نفر از آتش نشانان از سراسر استان در این کارگاه آموزشی شرکت می کنند.

عملیات توسع آبرسانی در شهرک یاس قرچک انجام شد

یکهزار و 700 متر لوله گذاری در شهرک یاس شهرستان قرچک برای توسعه شبکه آبرسانی انجام شد.

مدیر آبفای قرچک گفت: با هدف در اختیار قرار دادن آب آشامیدنی سالم و بهداشتی به ساکنین شهرک مذکور طی چند عملیات اجرایی جداگانه،یکهزار و 700 متر شبکه گذار ی در این منطقه اجرا شد.

علیرضا علیکایی افزود: پس از اجرای شبکه گذاری در شهرک یاس به منظور اتصال شبکه آبرسانی این شهرک با شبکه اصلی قرچک، عملیات سه راه گیری از خط 400 چدن داکتیل نیز انجام شده است.

وی افزود: لوله هایی که برای توسعه شبکه آبرسانی در شهرک یاس به کارگیری شد از جنس پلی اتیلن است.

سرپرست اداره آبفای خاتون آباد پاکدشت منصوب شد

سرپرست جدید اداره آب و فاضلاب خاتون آباد شهرستان پاکدشت معرفی و مشغول به کار شد.

منصور جنتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران طی صدور حکمی غلامرضا طوسی را به عنوان سرپرست جدید اداره آبفای خاتون آباد منصوب کرد.

در جلسه معارفه سرپرست جدید آبفای خاتون آباد از زحمات و خدمات رئیس قبلی این اداره آقای حسین تقوی تقدیر به عمل آمد.

کلنگ طرح جامع توسعه آستان مقدس امامزاده برهان الدین(ع) دماوند به زمین زده شد

طرح جامع بازسازی آستان مقدس امامزاده برهان الدین(ع) دماوند با مساحت سه هزار متر مربع اجرا می شود.

در راستای اجرای طرح توسعه، بازسازی و نوسازی آستان مقدس امامزاده برهان الدین(ع) شهرستان دماوند با مساحت سه هزار متر مربع اجرا می شود.

این طرح در فاز اول با اعتبار بالغ بر 15 میلیون تومان شامل احداث سرویس بهداشتی و خانه خادم اجرا می شود و همچنین پیش بینی می شود طرح توسعه و بازسازی این امامزاده تا اتمام پروژه با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان هزینه خواهد شد.

گفتنی است، بخش دیگری از اعتبار احداث و بازسازی آستان مقدس امامزاده برهان الدین(ع) از محل نذورات و کمکهای مردمی تأمین می شود.

تجهیز مدارس شهرستان دماوند برای اسکان مسافران نوروزی

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند از آماده سازی هشت مدرسه و 80 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد.

سید قاسم حسینی بیان داشت: هشت مدرسه نوساز شهرستان در شهرهای دماوند، گیلاوند، آبسرد و کیلان با امکانات رفاهی مناسب و سرویسهای بهداشتی برای اسکان مسافران پیش بینی شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش با همکاری شهرداری دماوند ساختمان شماره دو گیلاوند در دمادشت را به عنوان پایگاه اسکان نوروزی در نظر گرفته است و قرارگیری این پایگاه در مسیر اصلی تردد مسافران موجب افزایش استقبال کنندگان در نوروز 92 می شود.