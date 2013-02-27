فعالیت 4هزار دستگاه وسایل نقلیه برای جابجایی مسافر در آذربایجان غربی

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی برای ارائه کیفی ترین خدمات به مسافران نوروزی توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان افزود: این تعداد 919 دستگاه اتوبوس، 1628 دستگاه مینی بوس و 1587 دستگاه سواری را شامل می شوند.

وی با بیان اینکه ناوگان اتوبوس آذربایجان غربی بویژه در مسیرهای برون استانی یکی از مجهزترین ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور است یاد آور شد: بیش از نیمی از ناوگان اتوبوس استان را اتوبوس های ویژه و VIP تشکیل می دهد که در جلب رضایت مردم برای بهره مندی از خدمات این ناوگان تاثیر بسزایی داشته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی همچنین با اشاره به اینکه در ایام نوروز مشکلی برای جابجایی مسافران و کمبود وسایل نقلیه وجود ندارد اظهارداشت: در 11 ماه گذشته از سالجاری 252 دستگاه انواع وسیله نقلیه جدید به ناوگان حمل و نقل جاده ای استان افزوده شده است.

طالبی ادامه داد: از این تعداد وسیله نقلیه اضافه شده 80 دستگاه مربوط به ناوگان اتوبوس، 94 دستگاه مربوط به ناوگان مینی بوس و 72 دستگاه مربوط به ناوگان سواری است که در افزایش ظرفیت جابجایی مسافران و کیفی سازی خدمات تاثیر بسزایی داشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون عمر ناوگان اتوبوس رانی کشور 12.24سال است گفت: همچنین عمر ناوگان مینی بوس و سواری در استان هم به ترتیب 24 و هفت سال است که کاهش این عمر و تجهیز ناوگان به بروز ترین دستگاه های وسیله نقلیه برای کیفی سازی خدمات و جلب رضایت بیشتر مسافران در دستور کار قرار دارد.