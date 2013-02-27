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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

منتظر القائم:

پیاده کردن آرمان های اسلامی در شهر اسلامی محقق می شود

پیاده کردن آرمان های اسلامی در شهر اسلامی محقق می شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: دبیر علمی دومین همایش ملی شهر اسلامی گفت: پیاده کردن آرمان های اسلامی و پویایی و نشاط در شهر اسلامی محقق می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر منتظر القائم ظهر چهارشنبه در دومین همایش ملی شهر اسلامی که در اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: برای دومین همایش ملی شهر اسلامی  700 مقاله به دبیرخانه ارسال و از این تعداد 170 مقاله برگزیده شده است و 31 مقاله در دو روز این همایش ارائه می شود.

وی با بیان اینکه اسلام دینی است که اهداف آن علاوه بر هدایت مردم به سوی عبودیت و بندگی خداوند، تمدن سازی و اصلاح جوامع و آرمان شهر اسلامی نیز است، افزود: شهر اسلامی، شهری پویا و هدف از ایجاد آن پیاده کردن آرمان های اسلامی است.

دبیر علمی دومین همایش ملی شهر اسلامی با تاکید بر اینکه شهر اسلامی منظومه هدفمند از نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که همه عناصر آن مسیر تسلیم و حضور نور الهی را منعکس می کند، گفت: ایجاد یک تمدن الهی بدون برپایی نظام استوار اجتماعی که روابط میان افراد و نهادهای جامعه بر مبنای اهداف الهی را تنظیم کند میسر نخواهد بود.

وی افزود: تمدن سازی برنامه های راهبردی، نظام سازی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می شود، که ایجاد چنین بنایی بدون طراحی راهبردهای مطلوب مبتنی بر معارف قرآنی، نبوی و علوی که مبتنی بر آیین استوار اسلام می باشد، ممکن نیست.

منتظر القائم ادامه داد: اسلام برای خود جایگاهی بلند مرتبه و برای مسلمان مقامی رفیع می خواهد، تصریح کرد: امروز بیداری اسلامی و معنویت گرایی در تمامی دنیا نشان می دهد که می توان با شادابی و امید برای رسیدن به جامعه آرمانی و نهایی آمادگی لازم را پیدا کردو بدون نهادسازی فرهنگی نمی توان دستیابی به چنین آرمانی را انتظار داشت.

کد مطلب 2007931

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