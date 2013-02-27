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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

رفیع پرهیزکار تصریح کرد:

پرونده تخلف برای 90 واحد صنفی و غیر صنفی در لاهیجان تشکیل شد

پرونده تخلف برای 90 واحد صنفی و غیر صنفی در لاهیجان تشکیل شد

لاهیجان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت لاهیجان گفت: در راستای بازرسی های انجام گرفته از سوی بازرسان و نیز برگزاری گشت های مشترک از هزار و 279 بنگاه اقتصادی، 90 واحد در این بازرسی ها متخلف شناخته شدند.

حجت رفیع پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای این متخلفان پرونده های تخلف تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی همچنین ارزش ریالی مجموع پرونده های مزبور را افزون بر 126 میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: مهمترین موارد تخلف این واحدها شامل گرانفروشی، کم فروشی و نگهداری کالای قاچاق بوده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بازرسی ها از واحدهای صنفی در این شهرستان در دو نوبت صبح و عصر صورت می گیرد، گفت: لاهیجان در این زمینه از شهرستان های پیشرو در امر بازرسی و نظارت بر بنگاه های اقتصادی است.

وی تصریح کرد: بازرسی از روند عرضه کالا و خدمات در این شهرستان بویژه در چهارچوب طرح نظارتی ویژه نوروز در روزهای آینده تشدید خواهد شد.

 رفیع پرهیزکار در ادامه از شهروندان و مسافران نوروزی خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این اداره و یا واحد بازرسی مجمع امور صنفی لاهیجان با شماره 2235444 اعلام کنند.

کد مطلب 2007933

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