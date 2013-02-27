آماده سازی بوشهر برای مسافران نوروزی/اجرای طرح روشنایی در شهرهای ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر چهارشنبه در نشست ستاد دائمی تسهیلات سفرهای استان بوشهر با تاکید بر لزوم تامین امنیت روحی و روانی با ایجاد زیرساختهای گردشگری، اظهار داشت: همه دستگاه های مرتبط باید همه تلاش خود را در این زمینه به کار بگیرند تا گردشگران از رضایت خاطر بیشتری برخوردار باشند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم پخش اذان در مکانهای اسکان مسافران، مساجد، حسینهها و نمازخانهها، اضافه کرد: استان بوشهر همواره به عنوان استانی مذهبی مطرح است و باید به موارد و موضوعات مذهبی به صورت ویژه پرداخته شود.
استاندار بوشهر خواستار ایجاد فضایی مناسب برای حضور مسافران نوروزی در مساجد استان بوشهر به صورت 24 ساعته شد و افزود: باید نمازخانههایی برای استفاده مسافران نوروزی در مسیر جادهها و خیابانهای اصلی و محل اسکان مسافران ایجاد شود.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از جمله استانهای پرگردشگر در ایام نوروز است، خاطرنشان ساخت: باید از این شرایط و حضور خیل گسترده مسافران نوروزی بهره لازم را ببریم.
حسنوند در ادامه بیان داشت: وجود پتانسیلها و ظرفیتهای مناسب گردشگری و مهمتر از همه وجود مردمی خونگرم و میهمان دوست موجب حضور میلیونی مسافر در استان بوشهر میشود.
وی افزود: شرایط استان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی از هم اکنون آماده است و لازم است رسانهها بهویژه رسانه ملی برای انعکاس ظرفیتهای گردشگری از شبکههای سراسری اقدام کند.
استاندار بوشهر انعکاس نقاط قوت، زیباییها و مهیا بودن زیرساختها را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: حضور فعال استان بوشهر در شبکههای مختلف ملی و بین المللی و ارائه گزارش روزانه از طریق صدا و سیما میتواند جاذبههای استان بوشهر را نشان دهد و موجب ترغیب مسافران به این استان میشود.
اجرای طرح روشنایی در شهرهای ساحلی استان بوشهر
حسنوند از اجرای طرح روشنایی در شهرهای ساحلی استان خبر داد و بیان کرد: با اجرای این طرح زیبایی شهرهای ساحلی دوچندان شده است و ایجاد امکانات زیربنایی گردشگری مانند نمازخانه، سرویس بهداشتی و امکانات رفاهی در این مکانها لذت بخش خواهد بود.
وی بر فراهم کردن شرایط ایمنی در مسیرهای خروجی و ورودی شهرها تاکید کرد و گفت: بیشترین تصادفات و تلفات جاده ای در ورودی شهرها است که لازم است ضمن حضور فیزیکی پلیس در این میسرها از علائم، تابلوها و امکاناتی که موجب کاهش تصادف میشود استفاده کرد.
استانداربوشهر افزود: امسال باید کاهش تصادفات و تلفات جاده ای داشته باشیم تا مردم کشورمان از حضور در استان بوشهر لذت کافی ببرند.
حسنوند بر فعالیت شبانه روزی نانوایان در استان با افزایش سهمیه آرد تاکید کرد و افزود: در ایام تعطیلات نوروز ضمن فعال بودن نانوایان بهصورت 24ساعت لازم است نانواییهای سیار در دستور کار قرار گیرد تا مردم در آسایش کامل باشند. نانوایانی که در این ایام متضرر میشوند استانداری بوشهر خسارات آنها را پرداخت خواهد کرد.
وی گفت:ارزیابی فعالیت مدیران در جشنواره ملی صدای بهار صورت میگیرد و در این ایام بازرسین بصورت مستمرحضور دارند.
استاندار بوشهر همچنین گفت: برپایی نمایشگاه بهاره و کنترل قیمتهای بازار و تامین ارزاق عمومی مردم در شهرها و روستاها در اولویت برنامه های استان قرار دارد.
استفاده از ظرفیت شرکتهای نفت و گاز در برنامههای نوروزی
استانداربوشهر بر همکاری شرکتهای نفت و گاز در تامین کانکس برای نیروهای فعال مستقر در ستاد نوروزی تاکید و تصریح کرد: باید از ظرفیت شرکتهای نفتی و گازی استان در تامین مکانهای استقرار نیروهای ستاد نوروزی بهره جست.
حسنوند ساماندهی ورودی شهرها و روستاها و مکانهایی که حضور گردشگر در آنها بیشتر احساس میشود امری ضروری خواند و افزود: مسئولانی که توان راهاندازی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و فعالیت های زیربنایی عمرانی در روستای چارک در کوتاهترین زمان دارند قطعا میتواند در این فرصت باقیمانده این مکانها را ساماندهی کنند.
وی حفاری خیابانها و معابرعمومی برای اجرای طرحها از امروز ممنوع اعلام کرد و افزود : به غیر از اجرای طرح روشنایی در سواحل و خط کشی و لکهگیری خیابانها و معابر حفاری در این مکانها از امروز ممنوع است.
استاندار بوشهر بر جمع آوری متکدیان و معتادان در سطح شهرها تاکید کردو افزود: با توجه به اینکه این افراد مردم استان نیستند و موجب نازیبایی در چهره شهرها میشود لازم است در اسرع وقت آنها را جمع آوری کنند.
حسنوند به ایام فاطیمه در ایام فروردین اشاره کرد و تصریح کرد: ششم و هفتم فروردین ایام فاطیمه است و لازم است به حرمت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در این ایام جشن و سرور و انواع تفریحات مفرح برپا نشود ولی خدمات رسانی به مسافران ادامه داشته باشد.
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