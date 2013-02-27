نمایشگاه توانمندی های خوزستان در آستارا خان روسیه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه توانمندی های خوزستان با حضور بیش از 50 واحد تولیدی در زمینه های مختلف پوشاک، خشکبار و انواع مواد غذایی، صنعت و بخش کشاورزی از جمعه 11 اسفند ماه به مدت سه روز در استان آستاراخان روسیه فعالیت خود را شروع می کند.



در این نمایشگاه فضایی در حدود 600 متر برای تجار و تولید کنندگان خوزستانی در نظر گرفته شده است و بیش از 700 نوع کالای تولید کنندگان خوزستانی به معرض دید مردم و تجار روسیه گذاشته می شود.



علاوه بر حضور هیاتی 80 نفری از مسئولان استانی و تولیدکنندگان استان خوزستان ، بازرگانان ایرانی مقیم آستاراخان نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت .



همچمنین در این نمایشگاه 10 استان دیگر از کشور روسیه و سه کشور همسایه و همجوار روسیه، حضور دارند.



نمایشگاه توانمندی های خوزستان در آستاراخان روسیه بر اساس توافق متقابل استانداران خوزستان و آستاراخان باهدف گسترش زمینه های همکاری صادرکنندگان و واردکنندگان دو استان برگزار می شود .



آستاراخان از استان های جنوبی روسیه و در شمال دریای خزر واقع شده است که روابط دیرین تجاری بویژه با استان های شمالی ایران دارد و بیش از 140شرکت تجاری از ایران در این استان فعالیت می کنند .

