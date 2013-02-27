اختصاص 143 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خانگی به کمیته امداد مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال جویبار با اشاره به اینکه از مجموع اعتبارات استانی و شهرستانی، 47 میلیارد و 466 میلیون ریال به کمیته امداد امام از ماده 76 بند 11 مصوبه شورای عالی اشتغال اختصاص داده شد، اظهار داشت: از این میزان، 31 میلیارد و 773 میلیون ریال مربوط به جویبار بوده است.

وی از توزیع 67 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی و خود اشتغالی به شهرستان جویبار در سال جاری خبر داد.

باغبانی، تعداد پرونده های معرفی شده به بانکهای عامل را 364 پرونده با اعتبار 28 میلیارد و 950 میلیون ریال با 91 درصد معرفی پرونده به بانکهای عامل عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده معرفی شده به بانکها، 178 پرونده با اعتباری بالغ بر 14میلیارد و 270 میلیون ریال با حدود 45 درصد ابلاغی جذب شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اذعان داشت: تاكنون يك چهارم اعتبارات اشتغال مددجويان كميته امداد مازندران جذب شده است.

وی بیان داشت: به منظور اشتغالزایی و کمک به مشاغل خانگی در سالجاری، 143 میلیارد تومان اعتبار به کمیته امداد امام (ره) استان اختصاص یافت.