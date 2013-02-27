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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

باغبانی خبر داد:

اختصاص 143 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خانگی به کمیته امداد مازندران

اختصاص 143 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خانگی به کمیته امداد مازندران

جویبار - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران گفت: 143 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خانگی امسال به مددجویان این اداره کل اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال جویبار با اشاره به اینکه از مجموع اعتبارات استانی و شهرستانی، 47 میلیارد و 466 میلیون ریال به کمیته امداد امام از ماده 76 بند 11 مصوبه شورای عالی اشتغال اختصاص داده شد، اظهار داشت: از این میزان، 31 میلیارد و 773 میلیون ریال مربوط به جویبار بوده است.

وی از توزیع 67 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی و خود اشتغالی به شهرستان جویبار در سال جاری خبر داد.

باغبانی، تعداد پرونده های معرفی شده به بانکهای عامل را 364 پرونده با اعتبار 28 میلیارد و 950 میلیون ریال با 91 درصد معرفی پرونده  به بانکهای عامل عنوان کرد و افزود: از این تعداد پرونده معرفی شده به بانکها، 178 پرونده با اعتباری بالغ بر 14میلیارد و 270 میلیون ریال با حدود 45 درصد ابلاغی جذب شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران اذعان داشت: تاكنون يك چهارم اعتبارات اشتغال مددجويان كميته امداد مازندران جذب شده است.

وی بیان داشت: به منظور اشتغالزایی و کمک به مشاغل خانگی در سالجاری، 143 میلیارد تومان اعتبار به کمیته امداد امام (ره) استان اختصاص یافت.

کد مطلب 2007943

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