فضا برای فعالیت احزاب در اردبیل فراهم است/ برخورد با قانون شکنی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اضافه کرد: البته نحوه فعالیت احزاب مختلف در فضای سیاسی کشور نیز کاملا مشخص شده است.

وی با بیان اینکه با برگزاری نشست ها و جلسات متعدد با فرمانداران و مسئولان استان تلاش می شود انتخابات سال آینده در چهارچوب قانون برگزار شود، افزود: زمان بندی در مورد برگزاری انتخابات، اقدامات، آغاز تبلیغات انتخاباتی و... ابلاغ شده و ما براساس این زمان بندی حرکت می کنیم.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه اگر فرد یا گروه و حزبی بخواهد برخلاف چهارچوبهای قانونی رفتار کند و یا مثلا تبلیغات انتخاباتی را قبل از موعد مقرر و ابلاغ شده شروع کند، قانون شکنی کرده است، تصریح کرد: با این افراد و گروه ها به شدت برخورد خواهد شد.

وی برگزاری همایشها و گردهمایی و حتی دعوت از چهره های سیاسی را نیازمند هماهنگی و کسب مجوز لازم دانست و ادامه داد: عوامل برگزاری فعالیت تمام احزاب را در این استان تائید و تاکید می کند، چرا که فعال شدن این احزاب می تواند در برگزاری پرشور انتخابات و حضور مردم در پای صندوق های رای تاثیرگذار باشد.

نیکزاد بیان داشت: البته این فعالیت ها باید قوانین بوده و تبلیغات انتخاباتی برگزاری مراسم ها و همایش ها نیز باید در چهارچوب تعیین شده باشد تا شاهد برگزاری انتخابات پرنشاط با حضور حداکثری در کشور باشیم.

تشدید برخورد با مخلان بازار در اردبیل

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن شب عید و تامین کالاهای اساسی مردم، از ذخیره سازی میوه و اقلام پروتئینی نظیر گوشت قرمز و گوشت مرغ خبر داد و متذکر شد: تا پایان عید نوروز بازرسی و کنترل بازار به منظور جلوگیری از گران فروشی و احتکار تشدید می شود و در این طرح با مخلان بازار به شدت برخورد خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه مردم نگران تامین اقلام و کالاهای مورد نیاز شب عید نباشند، عنوان کرد: البته شهروندان نیز باید در خرید شب عید ضمن برنامه ریزی اقتصادی از خریدهای بی مورد و اضافه بویژه در زمینه کالاهای اساسی پرهیز کنند.

وی همچنین در خصوص ساخت هتل پنج ستاره در اردبیل افزود: با اجرای این طرح موافق هستیم، اما نمی توانیم آن را با اعتبارات دولتی اجرا کنیم و باید بخش خصوصی در این بخش سرمایه گذاری کند.

نیکزاد اضافه کرد: در همین راستا اعلام کرده ایم هر سرمایه گذاری بخواهد طرح هتل پنج ستاره را در اردبیل اجرا کند، پروانه ساخت آن را رایگان صادر خواهیم کرد ولی فعلا این سرمایه گذار نیست. البته طرح های تفریحی، تجاری، اقامتی و... را پیگیری و برخی را اجرا می کنیم که می تواند در توسعه این بخش موثر باشد.