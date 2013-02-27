نشست تخصصی تولید و صنعت در رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست تخصصی اخیر که به همت دفتر کارگروه صنعتی نماینده مردم شهرستانهای رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و ریاست سازمان صنعت و تجارت استان تهران برگزار شد، نتایج بسیار ارزشمندی عاید شهرستانهای رباط کریم و بهارستان شد.
در این جلسه که در نوع خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، حاضرین بر لزوم اهمیت و اهداف کوتاه مدت این جلسه تاکید داشتند و معتقد بودند که قولهای مساعد مسئولان می تواند در سطح شهرستان تحول عظیمی را در حوزه اقتصادی داشته باشد.
در نشست مذکور مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان تهران ضمن اظهار خرسندی از برگزاری چنین نشستی اظهار داشت: قطعا اینگونه نشستها می تواند خروجی بسیار ارزشمندی را برای رشد و توسعه اقتصادی منطقه و استان داشته باشد.
یدالله صادقی دراین نشست ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در حوزه صنعت شهرستانهای رباط کریم و بهارستان اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان این شهرستانها طی تعامل مطلوب و سازنده خود، موجب فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارائه خدمات به صاحبان صنایع شده اند.
وی روند پیگیری ها برای صدور مجوز پروانه شهرکهای صنعتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پیگیریهای صورت گرفته در این شهرستان و بهره برداری از شهرک صنعتی شهید زواره ای امید تازه ای را برای صنعتگران ایجاد کرد.
صادقی در ادامه بر روند توجه ویژه مسئولان به صاحبان صنعت و تولید تاکید کرد و افزود: قطعا هرچه در توان داریم نسبت به تحقق فرامین مقام معظم رهبری و خدمت صادقانه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
در ادامه این نشست هریک از صاحبان صنایع و تولید طی گزارشی کوتاه مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را مطرح که معاون وزیر قول مساعد داد که در این مسیر از سرمایه گذاران وتولیدکنندگان حمایت جدی داشته باشند.
همچنین صاحبان صنعت و تولید در این نشست از اهم فعالیتهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تجلیل به عمل آوردند که در راستای تحقق بخشی به فرامین مقام معظم رهبری پیشتاز بودند.
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