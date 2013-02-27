آئین تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد با حضور وزیر ارشاد برگزار می شود

جواد عبادی مدیر روابط عمومی ستادعالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیستمین سالگرد تاسیس این ستاد، گفت: به همین مناسبت آئین تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد از 8 اسفند ماه در بندرعباس با حضور حجت الاسلام قرائتی آغاز شد و تا 20 اسفند ادامه دارد.



وی با بیان اینکه هم اکنون حدود 15 هزار کانون فرهنگی هنری در بین 70 هزار مسجد فعالیت می کنند، افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور یعنی تا پایان سال 94 انشاء الله تا 22 کانون افزایش پیدا می کند.



وی به آمار فعالیت کانونهای فرهنگی هنری مساجد در روستاها اشاره کرد و گفت: از دو سال پیش بنا را بر این گذاشتیم که 60 درصد کانونها در روستاها تأسیس شود که هنوز به آن افق دست نیافته ایم، اما نزدیک 6 هزار 200 کانون در سطح روستاها فعال هستند.



عبادی تصریح کرد: امسال سال متفاوتی برای کانون بود چون مقام معظم رهبری در 19 مهرماه سال جاری در سفر به خراسان جنوبی و جمع روحانیون و علما بیاناتی در خصوص اثرگذاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد داشتند و توصیه هایی در این فرمودند و ستاد نیز با توجه به این تأکیدات در سال آینده تمام محورهای کاری خود را در راستای به ثمر نشاندن سفارشات ایشان طراحی کرده است.



وی با تأکید بر اینکه در سال آینده هدف اصلی ما گسترش تجربه ارزنده راه اندازی کانون فرهنگی هنری است، افزود: هدف ما این است که شبکه ای را راه اندازی کنیم تا این شبکه ارتباط بین فعالان فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور را داشته باشد و در گام بعد این نگاه را در بین مساجد جهان اسلام دنبال خواهیم کرد.



عبادی در پایان تأکید کرد: بیستمین سالگرد تأسیس ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مساجد با شعاری برگرفته از پیام مقام معظم رهبری رهبری به نوزدهمین اجلاس سراسری نماز تحت عنوان «مسجد جایگاه عبادت، پایگاه سیاست» در سراسر کشور گرامی داشته می شود.