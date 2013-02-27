کاندیاتوری خود را در زمان مناسب اعلام می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی پورمحمدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی دانشجویان و اساتید دانشگاهها در گرگان افزود: ریاست جمهوری صحنه اساسی و جدی در کشور است و سرانجام این بار باید به دوش کشیده شود، من نیز در این مسیر قرار دارم و در آینده اگر به نظر قطعی برسم در زمان مناسب حضورم را اعلام خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: یکی از مزایای انقلاب اسلامی ما اینست که انقلاب نخبگی و فرهیختگان بود که مسئله ای مهم و تعیین کننده است.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: انقلاب ما انقلابی فرهنگی و بر اساس تفکر و یک نگرش خاص شکل گرفته و هیچ کس از انقلاب ما به عنوان انقلابی ناسیونایستی، طبقاتی، کودتا، شورش گرانه و انواع دیگر انقلاب یاد نمی کند و به طور مشخص انقلاب ما را انقلابی فرهنگی می دانند.

وی ادامه داد: نکته اساسی در انقلاب ما اینست که پیشتازان آن برجستگان حوزه ها و علمای دینی، نخبگان دانشگاهی و اجتماعی بودند و عوامل اصلی انقلاب نیز هیچگاه از نظامیان نبوده و رویکردی نظامی و مسلحانه به خودش نگرفته است.

وی افزود: در نوشتن قانون اساسی نیز از برترین نخبگان کشور در زمینه های مختلف استفاده شد و قانون ما سرشار از نقاط برجسته است.

پورمحمدی بیان کرد: شاخص ترین اصل قانون اساسی ما اصل ولایت مداری است و دنیا به دنبال اینست که با تفسیرهای غلط این اصل را زیر سوال برده و به چالش بکشند، ولایت فقیه یعنی نماد حاکمیت نخبگان و ولی فقیه عاقل ترین، فرهیخته ترین، وارسته ترین، کارآزموده ترین فرد است.

وی افزود: رهبر یک کشور باید در درجه عالی دانش قرار داشته باشد و مدیریت جامعه ما یک مدیریت نخبه ساز و نخبه پرور است و کارگزاران ما دانشوران و اندیشمندان هستند.

وی گفت: دلیل اینکه با وجود مشکلات و فشارهای اقتصادی سرعت رشد علمی کشور ما بسیار بالاست به خاطر این رویکرد و جهت گیری است.

پورمحمدی ادامه داد: بی تردید موتور محرکه انقلاب دانشگاه و حوزه است و در این کانون هاست که رشد و بالندگی پیدا می کنیم و به دلیل اصلی فشارهای دنیا بر ما به خاطر این ویژگی و میدان داری نخبگان در کشور است.

وی اظهار کرد: امروز تعامل خوبی بین حوزه و دانشگاه ایجاد شده و ما باید از این فضا اضافه کنیم. امروز همه ما وظیفه داریم با بصیرت در مقابل فتنه ها ایستادگی کرده و از دشمنان رودست نخوریم.