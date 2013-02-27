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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

پورمحمدی:

کاندیاتوری خود را در زمان مناسب اعلام می کنم

کاندیاتوری خود را در زمان مناسب اعلام می کنم

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره کاندیاتوری خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: اگر به نظر قطعی برسم در زمان مناسب حضورم را اعلام خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی پورمحمدی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی دانشجویان و اساتید دانشگاهها در گرگان افزود: ریاست جمهوری صحنه اساسی و جدی در کشور است و سرانجام این بار باید به دوش کشیده شود، من نیز در این مسیر قرار دارم و در آینده اگر به نظر قطعی برسم در زمان مناسب حضورم را اعلام خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  اظهار کرد: یکی از مزایای انقلاب اسلامی ما اینست که انقلاب نخبگی و فرهیختگان بود که مسئله ای مهم و تعیین کننده است.
 
حجت الاسلام پورمحمدی گفت: انقلاب ما انقلابی فرهنگی و بر اساس تفکر و یک نگرش خاص شکل گرفته و هیچ کس از انقلاب ما به عنوان انقلابی ناسیونایستی، طبقاتی، کودتا، شورش گرانه و انواع دیگر انقلاب یاد نمی کند و به طور مشخص انقلاب ما را انقلابی فرهنگی می دانند.
 
وی ادامه داد: نکته اساسی در انقلاب ما اینست که پیشتازان آن برجستگان حوزه ها و علمای دینی، نخبگان دانشگاهی و اجتماعی بودند و عوامل اصلی انقلاب نیز هیچگاه از نظامیان نبوده و رویکردی نظامی و مسلحانه به خودش نگرفته است.
 
وی افزود: در نوشتن قانون اساسی نیز از برترین نخبگان کشور در زمینه های مختلف استفاده شد و قانون ما سرشار از نقاط برجسته است.
 
پورمحمدی بیان کرد: شاخص ترین اصل قانون اساسی ما اصل ولایت مداری است و دنیا به دنبال اینست که با تفسیرهای غلط این اصل را زیر سوال برده و به چالش بکشند، ولایت فقیه یعنی نماد حاکمیت نخبگان و ولی فقیه عاقل ترین، فرهیخته ترین، وارسته ترین، کارآزموده ترین فرد است.
 
وی افزود: رهبر یک کشور باید در درجه عالی دانش قرار داشته باشد و مدیریت جامعه ما یک مدیریت نخبه ساز و نخبه پرور است و کارگزاران ما دانشوران و اندیشمندان هستند.
 
وی گفت: دلیل اینکه با وجود مشکلات و فشارهای اقتصادی سرعت رشد علمی کشور ما بسیار بالاست به خاطر این رویکرد و جهت گیری است.
 
پورمحمدی ادامه داد: بی تردید موتور محرکه انقلاب دانشگاه و حوزه است و در این کانون هاست که رشد و بالندگی پیدا می کنیم و به دلیل اصلی فشارهای دنیا بر ما به خاطر این ویژگی و میدان داری نخبگان در کشور است.
 
وی اظهار کرد: امروز تعامل خوبی بین حوزه و دانشگاه ایجاد شده و ما باید از این فضا اضافه کنیم. امروز همه ما وظیفه داریم با بصیرت در مقابل فتنه ها ایستادگی کرده و از دشمنان رودست نخوریم.
کد مطلب 2007962

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