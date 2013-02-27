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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

ترکاشوند خبر داد:

ذخیره سازی 107 هزار تن گوشت مرغ در کشور

ذخیره سازی 107 هزار تن گوشت مرغ در کشور

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهادکشاورزی از ذخیره سازی 107 هزار تن گوشت مرغ در کشور برای پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ترکاشوند بعد از ظهر جهارشنبه در همایش سه روزه معاونان بهبود تولیدات دامی کشور در ساری اظهار داشت: نخستین بار با اخذ مجوز از مصوبه کارگروه کنترل بازار برای  تثبیت اشتغال، ارز آوری و کم کردن فشارهای ناشی از تولید، صادرات مرغ را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: از تیرماه تا بهمن 91 به طور متوسط  در هر ماه 92 میلیون قطعه جوجه ریزی مرغ گوشتی در کشور صورت گرفته است.

مدیرکل امور طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد:با توجه به ظرفیت طیور در کشور امسال روند تولید رشد خوبی داشته است.

ترکاشوند از رشد شش درصدی افزایش تولید طیور در سال 92 اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود در سال 92 ، دو میلیون تن تولید طیور در کشور صورت گیرد.

وی به رشد 9 درصدی در تولید تخم مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: پیش بینی ما امسال در تولید تخم مرغ 830 میلیون تن بوده که این  مقدار به 910 میلیون تن افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه  به دلیل مازاد تولید در منطقه، صادرکننده تخم مرغ هستیم،گفت: امسال 40 هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه صادر شده است.

کد مطلب 2007964

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