به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دارتاکخرمآباد و گیتیپسند اصفهان فردا پنج شنبه از ساعت 14در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار خواهد شد.
دارتاک در شرایطی فردا به این میدان گام میگذارد که با 14 امتیاز در مکان سیزدهم جدول ردهبندی قرار دارد. حریف دارتاک نیز با 30 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و هنوز از بخت صعود به دسته اول برخوردار است؛ به این ترتیب دارتاک در این بازی کار بسیار دشواری را پیشرو خواهد داشت.
نمایندهی لرستان در لیگ دسته دوم کشور اینروزها شرایط خوبی در جدول ندارد و خطر سقوط را به شدت احساس میکند. دارتاک روی ورق هنوز از بخت ماندن در لیگ برخوردار است اما کار بسیار دشواری در پیش دارد و سرنوشت بقایش در لیگ به نتایج سایر تیمها نیز بستگی دارد.
نماینده لرستان در لیگ دسته دوم با تیم دهم جدول ردهبندی که راهی بازی پلیآف میشود 10 امتیاز فاصله دارد و برای بقا حداقل باید جای این تیم را در پایان 6بازی باقیمانده بگیرد که کار بسیار دشواری به نظر میرسد اما امکان دارد و نباید تا آخرین لحظه ناامید بود.
رقبای مستقیم دارتاک فردا طبق برنامه باید به میدان بروند. در این بازیها نفت امیدیه تیم دهم جدول باید در اردبیل به مصاف شهرداری این شهر برود. مقاومت تهران تیم یازدهم میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود و چوکا در تالش از منطقهی ویژه اقتصادی پذیرایی میکند.
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