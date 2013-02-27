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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

گزارش خبری/

دارتاک‌خرم‌آباد میزبان گیتی‌پسند اصفهان/ برخی بازیکنان اردو را ترک کردند

دارتاک‌خرم‌آباد میزبان گیتی‌پسند اصفهان/ برخی بازیکنان اردو را ترک کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: هفته‌ بیست و یکم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم کشور فردا پیگیری خواهد شد که در این مسابقات دارتاک‌خرم‌آباد طبق برنامه باید به مصاف گیتی‌پسند اصفهان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دارتاک‌خرم‌آباد و گیتی‌پسند اصفهان فردا پنج شنبه از ساعت 14در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

دارتاک در شرایطی فردا به این میدان گام می‌گذارد که با 14 امتیاز در مکان سیزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد. حریف دارتاک نیز با 30 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و هنوز از بخت صعود به دسته اول برخوردار است؛ به این ترتیب دارتاک در این بازی کار بسیار دشواری را پیش‌رو خواهد داشت.

نماینده‌ی لرستان در لیگ دسته دوم کشور این‌روزها شرایط خوبی در جدول ندارد و خطر سقوط را به شدت احساس می‌کند. دارتاک روی ورق هنوز از بخت ماندن در لیگ برخوردار است اما کار بسیار دشواری در پیش دارد و سرنوشت بقایش در لیگ به نتایج سایر تیم‌ها نیز بستگی دارد.

نماینده‌ لرستان در لیگ دسته دوم با تیم دهم جدول رده‌بندی که راهی بازی پلی‌آف می‌شود 10 امتیاز فاصله دارد و برای بقا حداقل باید جای این تیم را در پایان 6بازی باقیمانده بگیرد که کار بسیار دشواری به نظر می‌رسد اما امکان دارد و نباید تا آخرین لحظه ناامید بود.

رقبای مستقیم دارتاک فردا طبق برنامه باید به میدان بروند. در این بازی‌ها نفت امیدیه تیم دهم جدول باید در اردبیل به مصاف شهرداری این شهر برود. مقاومت تهران تیم یازدهم میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود و چوکا در تالش از منطقه‌ی ویژه اقتصادی پذیرایی می‌کند. 

چوکای تالش با دارتاک هم‌امتیاز است اما با تفاضل گل بهتر بالاتر از این تیم در مکان دوازدهم جدول قرار دارد.
اما از باشگاه دارتاک خبر می‌رسد که چند بازیکن این تیم بدون اجازه اردو را ترک کرده‌اند. به نظر می‌رسد مشکلات مالی عامل این حرکت چند بازیکن دارتاک بوده است. 
کد مطلب 2007965

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