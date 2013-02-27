نگاه پژوهشی به مسائل فرهنگی پررنگ تر شود/ تدوین نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یعقوبی ظهر چهارشنبه در چهل و ششمین نشست کمیته فرهنگی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی که در سالن اجتماعات واحد قوچان برگزار شد، تصریح کرد: نقشه جامع فرهنگی باید ابتدا در سطح واحدهای دانشگاهی طراحی، تایید و به مرحله اجرا برسد.

وی افزود: این برنامه فرهنگی ابتدا با شرایط محیطی و جفرافیائی واحد دانشگاهی تنظیم می شود که می توان از ظرفیت سازمان های دیگری که متولی فرهنگ در شهرستان ها هستند نیز به صورت مفیدی استفاده کرد.

یعقوبی با اشاره به شروع تدوین نقشه جامع فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: بدون داشتن یک مدل در ارائه نقشه جامع در کار فرهنگی موفق نخواهیم بود و نگاه پژوهشی به مسائل فرهنگی باید پررنگ تر شود.

وی با اشاره به لزوم ارائه مدل فرهنگی تاکید کرد: در کارهای فرهنگی مدلی دیده نمی شود و نمی توان برنامه های مهم و غیر مهم را مشخص نمودو حد شاخص ها را تعیین کنیم تا به نتیجه گیری مورد نظر دست یابیم.

اخلاق سازمانی مورد غفلت واقع شده است

دبیر منطقه9 دانشگاه آزاد افزود: در یک محیط آموزشی؛ استاد، دانشجو و کارمند بایکدیگر هم سرنوشت شده اند اما اخلاق سازمانی که یکی از محورهای اصلی فرهنگ می باشد مورد غفلت واقع شده است.و اگر این معضلات رفع نشود تاثیراتی نامطلوبی در جامعه به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه بحث های فرهنگی را فقط پند و اندرز می دانیم و در حال حاضر دلیل پایین بودن شاخص های فرهنگی از سطح مورد انتظار، مطلوب نبودن رویه های گذشته در امور فرهنگی می باشد و این در حالی است که در مسائل فرهنگی ابتدا باید وضع موجود را شناخت و پس از ارزیابی و تحلیل، موانع را بررسی و در پایان با ارائه یک برنامه مطلوب وضع موجود را سازماندهی کنیم.

لازم به ذکر است در این جلسه؛ نقشه جامع و بودجه فرهنگی دانشگاهها ، حضور فعال واحدهای دانشگاه آزاد در نمایشگاه منطقه ای نمازکه در اردیبهشت92 در واحد قوچان برگزار می شود نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.