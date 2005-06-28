پخش مستقيم مسابقات فوتبال ازشبكه سوم سيما

به گزارش خبرگزاري " مهر" گروه ورزشي شبكه سوم سيما درنظردارد ازسري مسابقات جام كنفدراسيونها، جام حذفي كشور، جام خليج فارس، جام پاسداشت قهرمانان باشگاه استقلال ومسابقات فوتسال ديدارهايي را به شرح جدول ذيل بصورت زنده پخش نمايد:

چهارشنبه 8/4/84 - مكزيك - آلمان - ساعت 20:15

چهارشنبه 8/4/84 - برزيل - آرژانتين - ساعت 23:15

برنامه فوتبال برتر(جام هميشه خليج فارس):

پنجشنبه 9/4/84 - فينال (جام هميشه خليج فارس) - ساعت 15:30

برنامه فوتبال برتر(مسابقه فوتبال جام پاسداشت قهرمانان باشگاه استقلال):

پنجشنبه 9/4/84 - سائوپائولوبرزيل- استقلال تهران- ساعت17:30

يكشنبه 12/4/84 - سائوپائولوبرزيل - پاس - ساعت 17:30

مسابقات فوتبال جام حذفي باشگاههاي كشور:

جمعه 10/4/84 - ابومسلم - پيكان (جام حذفي همزمان) - ساعت 18:00

جمعه 10/4/84 - صبا باتري - پاس تهران (جام حذفي همزمان) - ساعت 18:00

برنامه فوتبال برتر(مسابقه فوتسال):

جمعه 10/4/84 - استقلال - پيروزي - ساعت 15:30