طرح پاكسازی مناطق آلوده در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم خلیل واعظی با اعلام این خبر اظهارکرد: به منظور كنترل و برخورد با قاچاق مواد مخدر، سرقت، مقابله با قاچاق كالا و همچنین ایجاد بستر مناسب برای رشد فرهنگ و توسعه سرمایه گذاری در استان مرحله علنی طرح ارتقای امنیت اجتماعی با پاكسازی نقاط جرم خیز كویری و مناطق جمعیتی آلوده حوزه سرزمینی استان آغاز شده است.

وی با اشاره به این كه دو روز طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت نامحسوس در استان اجرا شد، افزود: مرحله علنی این طرح با حضور گسترده نیروی های انتظامی در تمام نقاط استان به خصوص در مناطق كویری و مرزی استان صبح سه شنبه آغاز شده است.

افزايش 15 درصدي کشفيات مواد مخدر در سربيشه

فرمانده انتظامي شهرستان سربيشه از افزايش 15درصدي کشفيات مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم سرفرازي با اشاره به افزايش 15 درصد کشفيات مواد مخدر در شهرستان سربيشه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: از ابتداي سال جاري نيز چهار باند قاچاق و توزيع مواد مخدر در سطح شهرستان متلاشي شده اند.

وي بيان داشت: از ابتداي سال جاري 485 نفر از قاچاقچيان و سوداگران مرگ دستگير شده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان سربيشه يکي از دلايل موفقيت پليس سربيشه را اجراي طرح کلي مراقبت دقيق از مبادي ورودي و خروجي شهرستان و همچنين اشرافيت اطلاعاتي کامل بر روي باندهاي قاچاق و سوداگران مرگ دانست.

وي بیان کرد: فرماندهي انتظامي شهرستان سربيشه در زمينه کشف مواد مخدر و دستگيري قاچاقچيان در رتبه چهارم استاني قرار دارد.