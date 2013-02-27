دسترسی به آرمان های شهر اسلامی مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر، سيد مرتضي سقائيان نژاد ظهر چهارشنبه در همايش ملی شهر اسلامي که در اصفهان در حال برگزاری است، با بیان اینکه يكي از دغدغه هاي بسيار حساس و مهم در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه به عنوان دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده اين است كه شهر و محل سكونت ما چگونه بايد باشد، اظهار داشت: با توجه به اين كه ۷۰ درصد مردم كشور شهرنشين هستند و اين رقم در اصفهان به ۸۵ درصد رسيده، لازم است هر گونه پيشرفت و اعتلا بر مبناي شهر اسلامي برنامه ريزي شود.

وي افزود: عنوان شهر اسلامی برخاسته از یک ضرورت و نیاز استراتژیک است، بنابراین بايد برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی مواهب تکنولوژی روز را در ترازوی سنت و دين و بر اساس قانون اساسي كشور اسلامي مان بررسی و استفاده کنیم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: البته نبايد به دنبال آرمان شهر اسلامي باشيم چرا که دسترسي به آن دور است اما باید مطابق با ظرفيت و پتانسيل شهر اسلامي خود اين مهم را دنبال كنيم كه البته رسيدن به شهر اسلامي تلاشی مستمر مي طلبد.

وی ادامه داد: با تشكيل مهندسي شهر اسلامي و تعامل مبتكران، نهادهاي علمي و فرهنگي اين مهم محقق مي شود.

سقائيان نژاد با بيان اينكه شهر اصفهان نگين انگشتري ايران است، اضافه كرد: شهر اصفهان ظرفيت و پتانسيل هاي زيادي دارد به همين دليل به عنوان پايلوت تحقق شهر اسلامي برگزيده شده است

وي افزود: بر همین اساس پیرو مصوبه هیئت دولت مبنی بر تاسیس دبیرخانه دائمی معماری اسلامی در شهر اصفهان، شهرداری این کلانشهر در سال ۸۹ اقدام به تاسیس دبیرخانه دائمی شهر اسلامی کرد تا ضمن پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب درباره اسلامی شدن شهرها بتواند طرح جامعی در این زمینه تدوین کند و از تمام ظرفیت های فراوان موجود بهره‌مند گردد.

شهردار اصفهان به سياست هاي برنامه پنجم توسعه كشور اشاره كرد و گفت: رهبر معظم انقلاب براي هويت بخشي به معماري ايراني- اسلامي شاخص هايي را در نظر گرفتند كه شهرداري ها موكلف به پيگيري اين مهم هستند.