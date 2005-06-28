مراسم قرعه كشي سوپر ليگ، ليگ دسته يك و دو بسكتبال بانوان برگزارشد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مراسم با حضورنمايندگان باشگاهي ازسراسركشور انجام شد كه درنهايت دربخش سوپرليگ 12 تيم، ليگ دسته يك 10 تيم وليگ دسته 2 بزرگسالان 21 تيم اعلام آمادگي ودرمراسم قرعه كشي شركت كردند.

دربخش مسابقات سوپرليگ تيمهاي پيكان تهران، فولاد مباركه اصفهان، حجاب شيراز، انقلاب تهران، صدرشيراز، دخانيات تهران، ذوب آهن اصفهان، شركت نفت تهران، حجاب قزوين، تهران( فجرسپاه سابق)، آرارات تهران وشهرداري كرمانشاه بصورت دوره اي ازابتداي آبان ماه به رقابت مي پردازند.

دراين بخش تيم فجر سپاه به دليل نداشتن اسپانسربعنوان تيم تهران شركت خواهد كرد. درمسابقات دسته يك مسابقات با حضورده تيم از دهه اول مردادماه آغازخواهد شد كه هنوزميزبان آن مشخص نشده است:

گروه الف) دماوند- اذرپيام ارتباطات اروميه- شهرداري سنندج- پيام ارتباطات تهران- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

گروه ب) ايران خودرو – همدان- شهرداري كرمان- راه اهن – بخشداري گنبد اين ديدارها درروزهاي 5 الي 7 مردادماه و به شكل دوره اي آغازمي شود.

دربخش مسابقاتي ليگ دسته دو21 تيم ازسراسركشورحضورخواهند داشت:

گره الف) تربيت بدني شيراز- نگار سنگ شهركرد- پليمر بوشهر – تربيت بدني خوزستان- گوهرشيراز

گروه ب) شيرازجوان- تجارتخانه هرمزگان- مجاب بوشهر – نفت خوزستان- دشتستان بوشهر

گروه ج) فوجي فيلم- خراسان شمال- رادان تهران- خراسان جنوبي- چاي روناس گرگان

گروه د) آرا تهران- خراسان رضوي – كرج- چكاوك تهران- اراك – تهران – تربيت بدني اراك

گفتني است: اين ديدارها دردوگروه الف وب از25 تيرماه بمدت 5 روزدرشهركرد وگروههاي ج ود از24 تيرماه درتهران پيگيري مي شود.