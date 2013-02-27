سازمان صنایع مجوز اکتشاف سنگ نمی دهد/ تعدد سرمایه گذاران گرانیت در مازندران

حسین جاوید نظر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سنگ های زینتی و گرانیت جزو میراث های ارزشمند بوده و قدمتی دیرینه در اسلام دارند.

وی اظهار داشت: سنگ های به سه نوع دگرگونی، آذرین و رسوبی تقسیم می شوند و از سالهای اخیر با رشد فناوری برای تزئینی ساختمانها، سنگ ها قابلیت آنتیک شدن پیدا کردند.

مدیرعامل مجتمع سنگ و آنتیک جاوید با اشاره به اینکه فعالیت تولیدی سنگ های آنتیک در ایران از سال 79 آغاز شده است، تصریح کرد: به مرور گستردگی این فعالیت بیشتر شده و سرمایه برای سنگ های تزیینی و آنتیکدر کشور زیاد شده است.

قابلیت صادراتی سنگ آنتیک

وی با اعلام اینکه تولید انبوه سنگ آنتیک در کشور، زمانی طولانی را سپری نمی کند، یادآور شد: زمانی سنگ آنتیک از چین وارد کشور می شد این در حالی است که در صورت حمایت مسئولان، مازندران به تنهایی می تواند صادرکننده این محصول ارزشمند معدنی باشد.

جاوید نظر با بیان اینکه استخراج سنگ در مازندران به دلایل غیرمنطقی مورد موافقت مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار نمی گیرد، افزود: معادن سنگ بسیاری در مازندران داریم که در صورت اخذ مجوز استخراج، قابلیت صادراتی بالایی دارند.

وی با اعلام اینکه بیش از 10 تقاضای منطقی برای استخراج از معادن استان به سازمان متبوع ارائه کردم، اظهار داشت: متاسفانه در مازندران فقط ذغال سنگ و شن و ماسه استخراج می شود.

این فعال معدنی با بیان اینکه تنوع سنگ های تزئینی در معادن مازندران با هیچ نوع خارجی برابری می کند، افزود: مسئولان سازمان صنعت باید برای حمایت از تولیدات داخلی، اجازه استخراج سنگ های تزئینی را به سرمایه گذاران کشور بدهند.

وی با اشاره به وجود معادن ناشناخته در استان در حوزه سنگ های معدنی و گرانیت، تصریح کرد: می توانیم با تقویت این پتانسیل در حوزه صنعت و معدن، مازندران را به خودکفایی و شکوفایی برسیم.

نبود تاجر قوی در کشف معادن

جاوید نظر با بیان اینکه در حوزه کشف معادن در کشور، تاجر قوی نداریم، اظهار داشت: تولیدات معدنی داخل کشور، استاندارد بوده و با بازاریابی قوی می تواند قابلیت بین المللی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف سازمان صنعت، معدن و تجارت، فعال سازی معادن استان است، تصریح کرد: عملا معادن مازندران غیرفعال بوده و روند بیکاری فعالان این حوزه افزایشی است.