اختصاص 6درصد كل یارانه دولتی بیمه كشاورزی به آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل جوادیان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش هم اندیشی بیمه كشاورزی در ارومیه افزود: در حال حاضر این استان 93 هزار و 723 نفر بیمه گذار با حدود 300 هزار هكتار اراضی زراعی و باغی را داراست که رتبه دوم كشور را از این نظر به خود اختصاص داده است.

وی موقعیت آذربایجان غربی در صندوق بیمه كشاورزی را مطلوب ارزیابی كرد و گفت: این استان دارای رتبه هایی بین دوم تا پنجم از لحاظ سطوح بیمه ای و مجموع عملیات بیمه در كشور قرار گرفته است.

جوادیان در ادامه با اشاره به عضویت هفت هزار نفر در سامانه الكترونیكی بیمه كشاورزی ایران اظهارداشت: در این سامانه عملیات بیمه كشاورزی صد درصد به صورت اینترنتی انجام می شود و امسال 80 درصد فروش بیمه نامه ها از طریق این سامانه انجام شده است.

وی با عنوان اینكه در دوسال آینده كلیه خدمات بیمه كشاورزی از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت اظهار كرد: 40 درصد غرامت های پرداختی در سالجاری نیز از طریق این سامانه بوده كه موجب تسریع در فروش بیمه نامه و پرداخت غرامت ها شده است.

همایش هم اندیشی بیمه كشاورزی در ارومیه با حضور تشكل های مردمی فعال در بخش كشاورزی، بهره برداران، اعضای انجمن های صنفی كشاورزی آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان كشور و استان در جهاد كشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد.

آذربایجان غربی دارای یك میلیون زمین زراعی قابل كشت است كه از این میزان اراضی تنها 700 هزار هكتار آن زیر كشت قرار گرفته است.