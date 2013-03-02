به گزارش خبرنگار مهر، همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و با حمایت انجمن انفورماتیک ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه شهید بهشتی و بانک مسکن 12 اسفند‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

در این همایش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، طرح‏ های جامع معماری سازمانی، مدیریت امنیت، تعامل‌ پذیری و یکپارچه‌ سازی میان سازمانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نقش راهبری فناوری اطلاعات در هم‌ سویی کسب‌ و کار و معرفی چارچوب‌ها و استانداردهای راهبری IT و ارتباط آن با سایر چارچوب ها از دیگر موضوعات قابل بحت دراین همایش است و تبیین چالش‌ ها، الزامات و عوامل کلیدی موفقیت سازمان‌ ها در استقرار چارچوب‌ های راهبری فناوری اطلاعات از اهداف برگزاری این همایش خواهد بود.