به گزارش خبرنگار مهر، همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات توسط سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران و با حمایت انجمن انفورماتیک ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه شهید بهشتی و بانک مسکن 12 اسفندماه در تهران برگزار میشود.
در این همایش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، طرح های جامع معماری سازمانی، مدیریت امنیت، تعامل پذیری و یکپارچه سازی میان سازمانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد.
نقش راهبری فناوری اطلاعات در هم سویی کسب و کار و معرفی چارچوبها و استانداردهای راهبری IT و ارتباط آن با سایر چارچوب ها از دیگر موضوعات قابل بحت دراین همایش است و تبیین چالش ها، الزامات و عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها در استقرار چارچوب های راهبری فناوری اطلاعات از اهداف برگزاری این همایش خواهد بود.
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