به گزارش خبرنگار مهر، علی عطاری ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته بحران قوچان گفت: مدیریت بحران را می توان در چهار محور پیشگیری، مقابله، بازسازی و آمادگی فردی تبیین كرد که در این میان آمادگی افراد یکی از مهمترین محورهای مدیریت بحران است.

وی افزود: یکی از مهمترین ابزار ها برای ارائه خدمات رسانی در هنگام وقوع بحران و حوادث، شناخت محیط حادثه و بحران می باشد که داشتن تابلوی راهنما برای اماکن به ویژه روستاها می تواند نقش بسزائی در تسریع و بهبود کیفیت امداد رسانی ایجاد نماید.

وی ادامه داد: طرح عملیاتی مدیریت بحران قوچان در حال اجراست که باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات جمعیتی جمع آوری و هماهنگی های لازم با مدیران و مسئولان قوچان و حتی شهرستان های همجوار و غیرهمجوار نیز صورت پذیرد تا در صورت بروز حادثه و بحران امداد رسانی به آسیب دیدگان تسریع و تمام امکانات مورد نیاز پیش بینی شود.

در ادامه؛ هادی رجائی نیا، معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری قوچان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به پدافند غیر عامل گفت: باید در تمامی پروژه های عمرانی شهرستان قوچان توجه ویژه ای به پدافند غیر عامل صورت پذیرد تا در هنگام بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی بتوان بهترین تصمیم را در کوتاهترین زمان ممکن اتخاذ كرد و وارد عمل شد.