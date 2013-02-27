افزایش 20 درصدی بارندگی ها در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: متوسط بارش های گزارش شده از 18 ایستگاه باران سنجی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون به 86.33 میلی متر رسیده است.

غلامرضا غلامرضایی عنوان کرد: این میزان بارش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 71.91 میلی متر بوده،20 درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در هشت روز نخست اسفندماه، حدود 12.2 میلی متر بارش ثبت شده است که این میزان 25 درصد بیشتر از بارش های مشابه سال قبل بوده است.

به گفته وی حجم ریزش های جوی استان خراسان جنوبی نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به هشت هزارو 125 میلیون متر مکعب رسیده است.

غلامرضایی با بیان اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ایستگاه فندخت قاین با 191.6 میلی متر به عنوان پربارش ترین ایستگاه باران سنجی بوده است، اظهارداشت: ایستگاه چاه داشی نهبندان با 21 میلی متر، کم بارش ترین ایستگاه باران سنجی زیرپوشش شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ثبت شده است.

خراسان جنوبی جزو استان های سیل خیز کشور است

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر و در پی وقوع بارش های سالیانه در استان حدود 460 میلیون متر مکعب رواناب و سیلاب در استان جاری می شود.

حسین امامی اظهار داشت: از مجموع حجم رواناب ها حدود 35 میلیون متر مکعب آن در چهار سد مخزنی استان ذخیره می شود.

وی با اشاره به موثر بودن سدهای مخزنی در کنترل رواناب ها و همچنین جلوگیری از هدررفت آب به خارج از کشور، تاکید کرد: احداث سدهای مخزنی باعث مهار و ذخیره میلیون ها متر مکعب آب در مخازن این سدها شده است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای از جمله اقدامات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی را در این راستا، ساخت چهار سد مخزنی و تغذیه مصنوعی در جهت کنترل سیلاب های فصلی و همچنین توسعه کشاورزی و صنعت استان برشمرد.

امامی بیان کرد: با اتمام پروژه های ذکر شده ، 30 میلیون متر مکعب به حجم سدهای استان اضافه خواهد شد.