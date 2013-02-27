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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۶

فرزانه خواستار شد:

تعزیرات در تنظیم بازار عید از روش های خشن استفاده نکند

تعزیرات در تنظیم بازار عید از روش های خشن استفاده نکند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران از مسئولان تعزیرات خواست تا از روش های خشن برای تنظیم بازار شب عید اقدام نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه روز چهارشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد تنطیم بازار مازندران با تاکید براینکه در اجرای تنظیم بازار برداشتن فزون خواهان است، ابراز داشت:  راهبرد دولت و نظام نظارت عمومی است.

فرزانه قرار گرفتن در شرایط تحریم را موقعیت نوین دانست و خاطر نشان کرد:  ما در حالت تحریم شرایط بحرانی نداریم، ما شرایط جنگ را سپری کردیم.

وی با اعلام اینکه ما در شرایط نوین اقتصادی مشارکت همه را می طلبیم، اظهار داشت: اگر صنوف، مجامع و بازاریان توجیه باشند و شرایط را درک کنند فضای منطقی در بارار حاکم می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران افزود: اگر صنوف و مجامع منافع آنی خود را بر منافع بلند مدت ترجیح دهند مسئولان برای تنظیم بازار وادار به واردات کالا می شوند.

فرزانه، وعده وزارتخانه متبوع را برای تنظیم بازار و تامین ارزاق عمومی قابل اجرا دانست و یادآور شد: سال جاری به کالاهای غیر اساسی مانند مصالح ساختمانی توجه ویژه خواهیم داشت.

وی به اجرای نادرست و درک ناصحیح برخی ها از شعار رهبری در سالجاری اشاره کرد و گفت: آنچه که مضمون شعار رهبری در سالجاری بود به درستی در کشور اجرا نشد.

معاون استاندار متذکر شد: منظور رهبری تحریم و قطع کالاهای خارجی و تقویت تولیدات داخلی بود که متاسفانه برداشت دیگری صورت گرفت و همه به سمت تسهیلات رفتند.

وی افزود: باید از فرصت طلایی که برای حمایت از تولیدات داخلی ایجاد شد استفاده شود.

فرزانه، شعار رهبری را در نظام اسلامی راهبردی دانست و اظهار داشت: اگر در تنظیم بازار فضای همدلی و مشارکت ایجاد نشود تعزیرات حکومتی جدی تر وارد می شود.

وی بیان داشت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود این بار سفره خانواده ها و اقتصاد کشور را نشانه رفته است.

معاون استاندار مازندران گفت: راهبرد دولت ایجاد تامل و مشارکت با تولید کننده ها، اتحادیه های و مجامع صنفی است تا بازار به نحو مطلوبی تنظیم شود.

این مسئول روند فعالیت تعزیرات خشن را ناموفق اعلام کرد و گفت:  یکی از اهداف حذف یارانه ها منطقی کردن قیمت ها بود که این مار باید با مشارکت اتحادیه های و صنوف محقق شود.

فرزانه افزود: علاقمند نیستیم که تعزیرات آمار و ارقام کلان بدهد، اما وقتی مشارکت و تفاهم بین اتحادیه های، تولید کننده ها و صنوف ایجاد نشود بازار اغنا نمی شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 2007994

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