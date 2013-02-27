تعزیرات در تنظیم بازار عید از روش های خشن استفاده نکند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ر وز چهارشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد تنطیم بازار مازندران با تاکید براینکه در اجرای تنظیم بازار برداشتن فزون خواهان است، ابراز داشت: راهبرد دولت و نظام نظارت عمومی است.

فرزانه قرار گرفتن در شرایط تحریم را موقعیت نوین دانست و خاطر نشان کرد: ما در حالت تحریم شرایط بحرانی نداریم، ما شرایط جنگ را سپری کردیم.

وی با اعلام اینکه ما در شرایط نوین اقتصادی مشارکت همه را می طلبیم، اظهار داشت: اگر صنوف، مجامع و بازاریان توجیه باشند و شرایط را درک کنند فضای منطقی در بارار حاکم می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران افزود : اگر صنوف و مجامع منافع آنی خود را بر منافع بلند مدت ترجیح دهند مسئولان برای تنظیم بازار وادار به واردات کالا می شوند.

فرزانه، وعده وزارتخانه متبوع را برای تنظیم بازار و تامین ارزاق عمومی قابل اجرا دانست و یادآور شد: سال جاری به کالاهای غیر اساسی مانند مصالح ساختمانی توجه ویژه خواهیم داشت.

وی به اجرای نادرست و درک ناصحیح برخی ها از شعار رهبری در سالجاری اشاره کرد و گفت: آنچه که مضمون شعار رهبری در سالجاری بود به درستی در کشور اجرا نشد.

معاون استاندار متذکر شد: منظور رهبری تحریم و قطع کالاهای خارجی و تقویت تولیدات داخلی بود که متاسفانه برداشت دیگری صورت گرفت و همه به سمت تسهیلات رفتند.

وی افزود: باید از فرصت طلایی که برای حمایت از تولیدات داخلی ایجاد شد استفاده شود.

فرزانه ، شعار رهبری را در نظام اسلامی راهبردی دانست و اظهار داشت: اگر در تنظیم بازار فضای همدلی و مشارکت ایجاد نشود تعزیرات حکومتی جدی تر وارد می شود.

وی بیان داشت: دشمن برای رسیدن به اهداف خود این بار سفره خانواده ها و اقتصاد کشور را نشانه رفته است.

معاون استا ندار مازندران گفت: راهبرد دولت ایجاد تامل و مشارکت با تولید کننده ها، اتحادیه های و مجامع صنفی است تا بازار به نحو مطلوبی تنظیم شود.

این مسئول روند فعالیت تعزیرات خشن را ناموفق اعلام کرد و گفت: یکی از اهداف حذف یارانه ها منطقی کردن قیمت ها بود که این مار باید با مشارکت اتحادیه های و صنوف محقق شود.

فرزانه افزود: علاقمند نیستیم که تعزیرات آمار و ارقام کلان بدهد، اما وقتی مشارکت و تفاهم بین اتحادیه های، تولید کننده ها و صنوف ایجاد نشود بازار اغنا نمی شود.