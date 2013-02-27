به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسي كل كشور، همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مركز و استان‌ها شنبه 12 اسفند‌ ماه در مجتمع شهيد بهشتي(ره) برگزار مي‌شود.

در اين همايش حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي وزير اطلاعات، خبره قائم‌مقام سازمان بازرسي و دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور؛ حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رئيس ديوان عدالت اداري، دكتر رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور؛ دكتر مرادي معاون برنامه‌ريزي و نظارت رئيس جمهور و دكتر مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت.

مهم‌ترين اهداف اين همايش ارتقاي فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مركز و استان‌ها؛تدوين برنامه‌هاي سال 1392 شورا با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي و ترسيم سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي شور می باشد.