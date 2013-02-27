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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۸:۲۵

همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي برگزار می شود

همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي 12 اسفند با حضور وزیر اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسي كل كشور،همايش سراسري اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مركز و استان‌ها شنبه 12 اسفند‌ ماه در مجتمع شهيد بهشتي(ره) برگزار مي‌شود.
 
در اين همايش حجت‌الاسلام پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي وزير اطلاعات، خبره قائم‌مقام سازمان بازرسي و دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور؛ حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري رئيس ديوان عدالت اداري، دكتر رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات كشور؛ دكتر مرادي معاون برنامه‌ريزي و نظارت رئيس جمهور و دكتر مظفر معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت.
 
مهم‌ترين اهداف اين همايش ارتقاي فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مركز و استان‌ها؛تدوين برنامه‌هاي سال 1392 شورا با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي و ترسيم سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي شور می باشد.
 
بنابر اين گزارش برگزاري چهار كارگروه با عناوين: كارگروه ارتقاي كارآمدي شورا؛ تدوين برنامه‌هاي سال 1392 با تأكيد بر اقتصاد مقاومتي؛ اعمال نظارت بر اجراي صحيح قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد؛ ارتقاي فعاليت‌هاي دبيرخانه در مركز و استان‌ها؛ از ديگر برنامه‌هاي اين همايش خواهد بود.
کد مطلب 2007995

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